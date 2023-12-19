Χαμάς: Καμία διαπραγμάτευση για τους ομήρους όσο διαρκεί ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Γάζας

Η Χαμάς απορρίπτει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για την ανταλλαγή αιχμαλώτων κατά τη διάρκεια του ισραηλινού πολέμου, αλλά είναι ανοιχτή σε κάθε πρωτοβουλία για τον τερματισμό του, ανέφερε σε δήλωση την Τρίτη ανώτερος αξιωματούχος του παλαιστινιακού κινήματος.

«Επιβεβαιώνουμε τη θέση μας να απορρίπτουμε κατηγορηματικά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε μορφής διαπραγματεύσεων για την ανταλλαγή αιχμαλώτων στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου ισραηλινού γενοκτονικού πολέμου», δήλωσε ο Basem Naem.

«Είμαστε, ωστόσο, ανοιχτοί σε κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στον τερματισμό της επιθετικότητας στον λαό μας και στο άνοιγμα των περασμάτων για να φέρουμε βοήθεια και να παρέχουμε ανακούφιση στον παλαιστινιακό λαό», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

