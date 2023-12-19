Πολωνία: Δικαστήριο έκρινε ενόχους άνδρες για σαμποτάζ- κατασκοπεία υπέρ Ρωσίας

Πολωνικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα 14 μέλη ενός δικτύου κατασκοπείας που φέρεται ότι σχεδίαζε σαμποτάζ και συνέλεγε πληροφορίες για λογαριασμό της Ρωσίας.

Στους κατηγορουμένους ασκήθηκε δίωξη τον προηγούμενο μήνα καθώς σε βάρος τους υπήρχαν υποψίες ότι σχεδίαζαν να εκτροχιάσουν τρένα που μετέφεραν βοήθεια στη γειτονική Ουκρανία και ότι παρακολουθούσαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές κρίσιμης σημασίας στην Πολωνία, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

«Αφού εξέτασε την υπόθεση, το δικαστήριο έκρινε όλους τους κατηγορουμένους ένοχους για τα αδικήματα και θεωρεί ότι ορισμένοι από αυτούς δρούσαν στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης», ανακοίνωσε ο δικαστής Γιαροσλάβ Κοβάλσκι ανακοινώνοντας την ετυμηγορία.

Όλοι οι κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει ένοχοι αλλά κανένας τους δεν ήταν παρών στη δικαστική αίθουσα σήμερα.

Τα μέλη του δικτύου είναι «Ρώσοι, Ουκρανοί και Λευκορώσοι» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος του δικαστηρίου του Λούμπλιν, Μπάρμπαρα Μαρκόφσκα.

Δύο άλλα μέλη του δικτύου που ανακάλεσαν την αρχική ομολογία τους θα δικαστούν ξεχωριστά.

Μεταξύ των καταδικασθέντων είναι ο Ρώσος Μαξίμ Σ., αθλητής που αγωνιζόταν στην πολωνική ομάδα χόκεϊ επί πάγου Σοσνόβιετς. Η Μόσχα διαμαρτυρήθηκε έντονα για τη σύλληψή του, τον περασμένο Ιούνιο και ζήτησε «πλήρεις εξηγήσεις» από την Πολωνία.

Άλλα μέλη της ομάδας ήταν «δύο Ουκρανοί δικηγόροι και ένας πολιτολόγος, ένας καθηγητής γαλλικών, ένας μηχανικός πληροφορικής και ένας φαρμακοποιός», σύμφωνα με την εφημερίδα Rzeczpospolita.

Σύμφωνα με τις πολωνικές ερευνητικές αρχές, τα μέλη του δικτύου λάμβαναν εντολές μέσω του Telegram και πληρώνοντας σε κρυπτονομίσματα. Πολωνικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τα ποσά κυμαίνονταν από 300 έως 10.000 δολάρια. Μεταξύ των εγκαταστάσεων που παρακολουθούσαν ήταν οι μεθοριακοί σταθμοί ελέγχου στα σύνορα με την Ουκρανία και οι σιδηροδρομικές γραμμές που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά όπλων και ανθρωπιστικής βοήθειας σε αυτή τη γειτονική χώρα. Διέδιδαν επίσης προπαγάνδα υποκινώντας το μίσος για τον ουκρανικό λαό.

Η Πολωνία στηρίζει σθεναρά την Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας, τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.