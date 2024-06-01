Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου ένα κοριτσάκι ηλικίας τριών ετών που έπεσε από μπαλκόνι διαμερίσματος στην Ιαλυσό στο έδαφος, από ύψος 8,5 μέτρων την 17.50 ώρα της Παρασκευής.

Η 35χρονη μητέρα του, η οποία φέρεται να μην είχε τεταμένη την προσοχή της την συγκεκριμένη στιγμή συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ Ιαλυσού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος της θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου για τα περαιτέρω.

