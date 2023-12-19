Ισραηλινός πρόεδρος: Έτοιμο το Ισραήλ για νέα εκεχειρία στη Γάζα

Την ετοιμότητα του Ισραήλ να προχωρήσει σε νέα εκεχειρία στη Γάζα εξέφρασε ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ σήμερα με τη μεσολάβηση άλλων χωρών, προκειμένου να ανακτήσει τους ομήρους που κρατάει η Χαμάς, αλλά και για να φτάσει περισσότερη βοήθεια στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα, ανέφερε το Reuters.

«Το Ισραήλ είναι έτοιμο για άλλη μια ανθρωπιστική παύση και πρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια προκειμένου να καταστεί δυνατή η απελευθέρωση ομήρων», είπε ο Χέρτζογκ, του οποίου ο δημόσιος ρόλος είναι σε μεγάλο βαθμό εθιμοτυπικός, σε συγκέντρωση πρεσβευτών, σύμφωνα με το γραφείο του.

«Και η ευθύνη ανήκει πλήρως στον ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ και την υπόλοιποι ηγεσία της Χαμάς», είπε.



Πηγή: skai.gr

