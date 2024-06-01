Τα νέα από το μέτωπο είναι δυσάρεστα, οι ήρωες βυθίζονται στη θλίψη ενώ οι τύψεις και οι ενοχές τους τσακίζουν ψυχολογικά στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», σήμερα στις 18.40.

Ο Ανδρέας μαθαίνει πως ο Κίτσος αγνοείται, όμως αποφασίζει να μην το πει στη Μάρμω για να μην την ταράξει. Ο θάνατος του Γαζή θα αποτελέσει μια καλή δικαιολογία για τον Ανδρέα να ταξιδέψει ως τα Γιάννενα για να συνοδεύσει τη σορό του στην Αθήνα αλλά και για να μάθει από πρώτο χέρι όσα περισσότερα μπορεί για τον Κίτσο και την ομάδα του.

Η Μάρμω, έχοντας διαβάσει το γράμμα του Κίτσου που δεν της έστειλε ποτέ, καταλαβαίνει ότι ο Κίτσος πήγε στο μέτωπο αποφασισμένος να μην γυρίσει πίσω ζωντανός! Ο Φάνης ψάχνει τη Λιάνα για να της πει τα δυσάρεστα νέα όμως αυτή έχοντας πλήρη άγνοια έχει επιλέξει να μοιραστεί για μια ακόμη φορά το κρεβάτι της με τον ρεσεψιονίστ του ξενοδοχείου και αυτό θα της φέρει στην πορεία ένα κύμα τύψεων και ενοχών που θα την τσακίσει ψυχολογικά.

Η Ματούλα βρίσκεται με τον Στάθη και του κάνει σαφές πως δεν πρόκειται να είναι ποτέ ξανά μαζί. Η Νίνα, έχοντας στα χέρια της τη φυσαρμόνικα του Σπύρου που βρέθηκε στην ανατιναγμένη αποθήκη, είναι σίγουρη πια πως πίσω από τον θάνατο του παιδιού της είναι ο Μαρμάρης. Και αυτή τη φορά θα πειστεί κι ο Λουκάς.

Ο Δημήτρης μαθαίνει πως το παιδί της Θάλειας είναι δικό του και όχι του Στέφανου και πηγαίνει να τη βρει με απειλητικές διαθέσεις.

