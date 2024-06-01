Πέθανε στα 87 του ο σύζυγος της Τανσού Τσιλέρ, Οζέρ Οκούραν Τσιλέρ

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο σύζυγος της πρώην πρωθυπουργού της Τουρκίας, Τανσού Τσιλέρ.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, ο Οζέρ Οκούραν Τσιλέρ, ο οποίος υποβαλλόταν σε αιμοκάθαρση, πέθανε στο σπίτι του στο Γενικιόι από καρδιακή προσβολή.

Γεννημένος το 1937, ήταν μηχανικός και επιχειρηματίας. Απέκτησε δύο παιδιά από τον γάμο του με την Τανσού Τσιλέρ, την 22η και πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό της Τουρκίας.

Αφού σπούδασε στο Γαλλικό Λύκειο Saint Joseph, ολοκλήρωσε τη μηχανική και το μεταπτυχιακό του στο Robert College. Απέκτησε πτυχίο MBA από τα πανεπιστήμια της Βοστώνης και του Κονέκτικατ στην Αμερική.

Ο Οζέρ, ο οποίος παντρεύτηκε την Τανσού Τσιλέρ το 1963, επέστρεψε στην Τουρκία αφού έμεινε στην Αμερική για 8 χρόνια. Αφού η σύζυγός του μπήκε στην πολιτική και έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός το 1993, έλαβε τον τίτλο του πρώτου «πρώτου κυρίου» της Τουρκίας.

Ο ίδιος ενδιαφερόταν για την εναλλακτική ιατρική από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και είχε δημοσιεύσει βιβλία για αυτό το θέμα.

