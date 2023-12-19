Ιταλία: Η περίοδος της συμβίωσης πριν από τον γάμο υπολογίζεται στην διατροφή

Με απόφαση που θεωρείται καθοριστικής σημασίας, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας αποφάνθηκε ότι, στο εξής, σε περίπτωση διαζυγίου, για τον καθορισμό της διατροφής θα πρέπει να υπολογίζεται η περίοδος συμβίωσης πριν από τον γάμο.
Σύμφωνα με πολλούς σχολιαστές, η απόφαση λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές εξελίξεις, δεδομένου ότι πολλές επιλογές κάθε ζευγαριού - οι οποίες επηρεάζουν και την επαγγελματική εξέλιξη - γίνονται πλέον πριν από την τέλεση του γάμου.
Η νέα προσέγγιση οφείλεται στην προσφυγή μιας γυναίκας η οποία διαμαρτυρήθηκε για τη διατροφή που της καταβάλλει ο πρώην σύζυγος, επειδή δεν ελήφθησαν υπόψη τα επτά χρόνια συμβίωσης πριν από τον γάμο, όταν γεννήθηκε και το παιδί τους.
Οι Ιταλοί ανώτατοι δικαστές αποσαφήνισαν ότι η συμβίωση, για να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στον υπολογισμό του ύψους της διατροφής.
«θα πρέπει να έχει μόνιμο και συνεχή χαρακτήρα με στόχο ένα κοινό πρόγραμμα ζωής».
- Η ΕΕ παρατείνει την αναστολή των δασμών σε προϊόντα των ΗΠΑ που σχετίζονται με τη διαμάχη χάλυβα- αλουμινίου
- Κίνα: Τουλάχιστον 127 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό στα βορειοδυτικά της χώρας
- Ισπανία: Πενήντα χρόνια πριν, η δολοφονία του Καρέρο Μπλάνκο σήμανε την αρχή του τέλους της δικτατορίας του Φράνκο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.