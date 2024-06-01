Στα Μαθηματικά και συγκεκριμένα στην Άλγεβρα εξετάστηκαν σήμερα, Σάββατο 1 Ιουνίου 2024, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, διεκδικώντας μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2024-25.

Το skai.gr σε συνεργασία με τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024.

Δείτε ΕΔΩ τα θέματα στην Άλγεβρα

Αναμενόμενα και βατά τα θέματα

«Tα θέματα ήταν αναμενόμενα. Δεν είχαν εκπλήξεις και καλύπτουν όλο το εύρος της ύλης, με κλιμακούμενη δυσκολία.

Το Α Θέμα εξετάζει την θεωρία και τα Σ-Λ κινούνται στο πλαίσιο του βιβλίου.

Το Β Θέμα είναι απλό. Εξετάζει βασικές έννοιες ανάλυσης, βατό στην πλειοψηφία των μαθητών.

Το Γ Θέμα εξετάζει βασικές έννοιες της Στατιστικής και δεν θα δυσκολέψει τους υποψηφίους. Ίσως δυσκολέψει τους υποψήφιους το Β4.

Το Δ Θέμα ήταν μέτριας δυσκολίας. Συνδυάζει συναρτήσεις , παραγώγους και στατιστική.

Γενικά, τα θέματα είναι βατά για τους υποψηφίους που εργάστηκαν με μέθοδο όλο τον χρόνο και θα έχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα», σύμφωνα με τον κ. Πασχάλη Νίκα από τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ».

Το πρόγραμμα τις επόμενες ημέρες

Όσον αφορά στα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ), την Τρίτη 4 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας). Την Πέμπτη 6 Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Θα μεσολαβήσει ένα κενό εξετάσεων, λόγω της διεξαγωγής των Ευρωπαϊκών Εκλογών στις 9 Ιουνίου και έτσι, οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 12 Ιουνίου, με τα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας), Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, έχει ως εξής:

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ από τις 3 έως και τις 17 Ιουνίου θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας, με ενδιάμεσο κενό, λόγω των Ευρωεκλογών, μεταξύ 5 και 11 Ιουνίου.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης έχει ορισθεί η 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις (3) ώρες.

Το πρόγραμμα εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων έχει ως εξής:

Τρίτη 18 Ιουνίου 2024: Αγγλικά

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024: Γερμανικά

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024: Ελεύθερο Σχέδιο

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024: Γραμμικό Σχέδιο

Σάββατο 22 Ιουνίου 2024: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία

Τρίτη 25 Ιουνίου 2024: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024: Γαλλικά

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024: Ισπανικά

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024: Ιταλικά

Ειδικά μαθήματα και πρακτική δοκιμασία για ΤΕΦΑΑ

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 18 έως και τις 28 Ιουνίου 2024. Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) από τις 17 έως και τις 28 Ιουνίου.

