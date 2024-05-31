«Νέος, ωραίος ακροδεξιός ψάχνει ψήφους». Ο λόγος για τον 28χρονο «εκλεκτό» της Μαρίν Λεπέν, Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρο του Εθνικού Συναγερμού, τον οποίο το Politico σε ανάλυσή του παρουσιάζει ως ένα προϊόν.



Είναι ο Ζορντάν Μπαρντελά το «νέο πρόσωπο της Ευρώπης;» αναρωτιέται στην ανάλυσή του το Politico. Τον παρουσιάζει σαν κούκλο σε συσκευασία αλά Barbie με το κουτί να γράφει «Τέλειο χαμόγελο, τέλειο στυλ! Ακροδεξιός αλλά με επιρροή Boy Band! (μουσικού συγκροτήματος αγοριών)» αναφέρεται χαρακτηριστικά για τον… Barbiela όπως πολλοί τον αποκαλούν.



«Οι Γάλλοι περιφρονούν τους πολιτικούς τους. Οι καινούργιοι απολαμβάνουν σύντομους ‘’μήνες του μέλιτος’’, πριν αναπόφευκτα ΄’μαραθούν’’ κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Μόλις το ένα τέταρτο των Γάλλων έχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνησή τους ή στην Εθνοσυνέλευση, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση».



Μετά είναι ο Ζορντάν Μπαρντελά. Ο πρόεδρος της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης έχει ξεπεράσει σχεδόν μια δεκαετία στην πολιτική, συμπεριλαμβανομένων πέντε ως το πιο εξέχον μέλος του κόμματός του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χωρίς να χάσει ποτέ τη λάμψη του.



Ως κύριος υποψήφιος του κόμματός του για τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της επόμενης εβδομάδας, ο 28χρονος κυριαρχεί των αντιπάλων του στις δημοσκοπήσεις. Σχεδόν το ένα τρίτο των Γάλλων ψηφοφόρων σχεδιάζει να ψηφίσει την Εθνική Συσπείρωση - δίνοντας σε ένα κόμμα που κάποτε θεωρούνταν πολύ τοξικό διπλάσια υποστήριξη από τον πλησιέστερο αντίπαλό του, το κόμμα της Αναγέννησης του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

«Λαμπερός» συγκροτημένος μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, ο Μπαρντέλα έχει γίνει το «hit» του TikTok, με την όμορφη εμφάνιση του αγοριού της διπλανής πόρτας και ένα προσεκτικά εξασκημένο χαμόγελο για να προσελκύσει τις ψήφους των νέων. Όταν η γαλλική εβδομαδιαία εφημερίδα JDD εξέδωσε μια λίστα με τις 50 πιο δημοφιλείς προσωπικότητες στη Γαλλία, ο Μπαρντελά ήταν ο μόνος πολιτικός που μπήκε στη λίστα.



Η δημοτικότητα του Μπαρντέλα και η ταυτόχρονη άνοδος της ακροδεξιάς σε όλη την Ήπειρο, αντιπροσωπεύουν μια πιθανή αλλαγή στην ευρωπαϊκή πολιτική, καθώς τα τείχη προστασίας που κάποτε κρατούσαν μακριά τα εθνικιστικά, ευρωσκεπτικιστικά κόμματα όπως την Εθνική Συσπείρωση καταρρέουν.



Έξι από τις 27 κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, περιλαμβάνουν κόμματα που κάποτε θα θεωρούνταν ακροδεξιά. Η Ολλανδία πρόκειται να ενταχθεί στις τάξεις αυτής της λίστας. Αν και μια καλή επίδοση στις εκλογές του Ιουνίου δεν θα οδηγήσει την Εθνική Συσπείρωση στο Ελιζέ, εντούτοις η ψηφοφορία θεωρείται ευρέως ως βαρόμετρο ενόψει του 2027, οπότε το κόμμα - με επικεφαλής πιθανότατα τη μακροχρόνια ηγέτιδά του Μαρίν Λεπέν – θα θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για την προεδρία.



Σε προηγούμενες εκλογές, οι Γάλλοι ψηφοφόροι συσπειρώθηκαν για να κρατήσουν την ακροδεξιά μακριά από την εξουσία, υψώνοντας ένα λεγόμενο «τείχος προστασίας» για να κρατήσουν την ακροδεξιά μακριά από την εξουσία.



Οι πολιτικοί παρατηρητές πιστεύουν ότι αυτό δεν είναι πλέον βέβαιο. Εάν η Εθνική Συσπείρωση σαρώσει στις επόμενες προεδρικές εκλογές, αυτό εν μέρει θα οφείλεται σε μια προσπάθεια να επανατοποθετηθεί ως μια ασφαλής, «εύγευστη» εναλλακτική στα παραδοσιακά κόμματα εξουσίας - μια προσπάθεια που προσωποποιήθηκε στον Μπαρντελά.

Η κατασκευή ενός ακροδεξιού ηγέτη

Με τα άψογα κοστούμια του και τα καλοκουρεμένα μαλλιά, ο ακροδεξιός υποψήφιος έχει δημιουργήσει μια ακροδεξιά fan base που τον υποδέχεται με ένα εκστατικό «Jordan!» στην προεκλογική εκστρατεία του και παρακολουθεί τους δεκάρικούς του, τα «καλοζυγισμένα» αστεία του και τα talk show του στα social media. Στις γαλλικές εφημερίδες φιγουράρουν τίτλοι όπως «σούπερ σταρ Μπαρντελά», «η μεταμόρφωση της ακροδεξιάς», «υπέρλαμπρος λαϊκισμός» και «η παγίδα Μπαρντελά».

Παρά το γεγονός ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι πολιτικοί αντίπαλοι τον επικρίνουν για επιδερμική κατανόηση των θεμάτων, διευρύνει σταθερά το χάσμα μεταξύ του και της Βαλερί Χαγιέ, υποψήφιας του Μακρόν στην προεκλογική κούρσα. Σε αυτό το γεγονός βοηθά ότι η προεκλογική του τακτική παραπέμπει περισσότερο σε «αγορίστικη μπάντα σε περιοδεία», παρά σε μια σοβαροφανή καμπάνια, περιλαμβάνοντας ατελείωτες αναρτήσεις στο TikTok και πόζες selfie με θαυμαστές.

Η Λεπέν έχει περιγράψει τη Μπαρντελά σαν «θείο δώρο» στην προσπάθειά της να «αποτοξινώσει» πολιτικά τη φήμη του κόμματός της και να το προετοιμάσει για την εξουσία. «Δεν επηρεάζεται από το ταμπού που περιβάλλει την ψήφο του Εθνικού Μετώπου», είπε, αναφερόμενη στο πρώην όνομα του κόμματος, το οποίο συνδέθηκε με τον πατέρα της Ζαν-Μαρί Λεπέν, αρνητή του Ολοκαυτώματος. «Είναι μέρος μιας νέας γενιάς».

Ο Μπαρντέλα και η Λεπέν εργάστηκαν σκληρά για να ξαναφτιάξουν την εικόνα της Εθνικής Συσπείρωσης. Σε μια άλλη προσπάθεια να διαφοροποιηθεί από τα πιο εξτρεμιστικά στοιχεία της ακροδεξιάς, η Λεπέν κράτησε αποστάσεις από την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία και αντ' αυτού προσέγγισε την Ιταλίδα Τζόρτζια Μελόνι, μια ακροδεξιά ηγέτιδα που έχει εκτελέσει με επιτυχία μια στροφή προς το κέντρο της ευρωπαϊκής σκηνής.

Αλλά η αλλαγή είναι ως επί το πλείστον αισθητική, σχολίασε ο Ζαν-Υβ Καμύ, ειδικός της ακροδεξιάς στην δεξαμενή σκέψης Fondation Jean Jaurès με έδρα το Παρίσι. Ενώ η Εθνική Συσπείρωση έχει αποβάλει τα πιο τοξικά της χαρακτηριστικά, όπως ο αντισημιτισμός του πρεσβύτερου Λεπέν, η ατζέντα του παραμένει η πιο ριζοσπαστική στη Γαλλία, ειδικά όταν πρόκειται για διεθνείς οργανισμούς.

«Το σύνθημά τους είναι η εθνική κυριαρχία και αρνούνται οτιδήποτε θα παραβίαζε την κυριαρχία του λαού, και αυτό σημαίνει την ΕΕ και το ΝΑΤΟ», σχολίασε ο Καμύ. «Δεν θέλουν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ούτε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θέλουν να διαλύσουν την ΕΕ από μέσα».



Παράλληλα, οι επικριτές του τα τελευταία χρόνια έχουν αμφισβητήσει την τέλεια ιστορία του 28χρονου, επισημαίνοντας ότι ο πατέρας του ήταν σχετικά ευκατάστατος, ικανός να του προσφέρει δίδακτρα σε ένα καλό ιδιωτικό σχολείο και διακοπές στο εξωτερικό.



Επίσης, ο Μπαρντελά κατηγορήθηκε τον Ιανουάριο ότι ανήρτησε κρυφά ρατσιστικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν ήταν περιφερειακός σύμβουλος το 2016. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες.



Αντιμέτωποι με τη σίγουρη ήττα, οι σύμμαχοι του Μακρόν εργάζονται ήδη για να υποβαθμίσουν τον πιθανό αντίκτυπό της. Λένε ότι ο Μπαρντελά είναι δημοφιλής, αλλά μια παροδική μόδα. «Είναι η ψήφος διαμαρτυρίας, που μαζεύει ψήφους γιατί είμαστε στην εξουσία για σχεδόν δέκα χρόνια», σχολίασε ένα μέλος του κοινοβουλίου του κόμματος Αναγέννηση του Μακρόν.



Αναμφίβολα φιλόδοξος, ο νεαρός πολιτικός είναι σίγουρα εξοικειωμένος με την ιστορία του κόμματος. «Είναι προς το συμφέρον του να περιμένει… αλλά βαθιά μέσα του, νομίζω ότι προετοιμάζει τον εαυτό του», είπε ο ίδιος δημοτικός σύμβουλος.

Και δεδομένης της ευρύτερης απήχησής του και της φιλοεπιχειρηματικής του στάσης, υπάρχουν κάποιοι στο κόμμα που θεωρούν ότι αυτός θα μπορούσε να είναι ο άνθρωπος που θα αναλάβει πραγματικά τις τύχες του κόμματος το 2027, ειδικά εάν η Λεπέν δεν θα μπορεί να ψηφιστεί μετά από μια εκκρεμή δίκη για υπεξαίρεση.



Υπάρχουν όμως περισσότεροι που πιστεύουν ότι είναι πιο πιθανό να είναι ο χαμένος οποιασδήποτε σύγκρουσης με τη γυναίκα που «τον έφτιαξε» πολιτικά και που συνεχίζει να ηγείται του κόμματος με σιδερένια γροθιά, καθώς ελάχιστοι θα τον ακολουθούσαν εγκαταλείποντας τη Μαρίν Λεπέν.



Με άλλα λόγια, σε μια σύγκρουση με τη Λεπέν και το πολιτικό της εκτόπισμα, ο Μπαρντελά θα μπορούσε να διακινδυνεύσει να δει το αστέρι του να πέφτει στη Γη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.