Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς έχει λάβει προσχέδιο πρότασης από τις συνομιλίες που διεξάγονται στο Παρίσι, με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο στη Γάζα, στο οποίο προβλέπεται παύση σε όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις για 40 ημέρες και η ανταλλαγή Παλαιστίνιων κρατουμένων με Ισραηλινούς ομήρους σε ποσοστό 10 προς έναν, δήλωσε σήμερα στο Reuters πηγή που πρόσκειται στις συνομιλίες.

Βάσει της πρότασης, θα επισκευαστούν τα νοσοκομεία και τα αρτοποιεία στη Γάζα, 500 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια θα εισέρχονται καθημερινά στον θύλακα και χιλιάδες σκηνές και τροχόσπιτα θα παραδοθούν σε όσους έχουν χάσει τα σπίτια τους, πρόσθεσε η πηγή.

Το προσχέδιο αναφέρει εξάλλου ότι η Χαμάς θα αφήσει ελεύθερους 40 Ισραηλινούς ομήρους, περιλαμβανομένων γυναικών, παιδιών κάτω των 19 ετών, άτομα άνω των 50 ετών και τους ασθενείς. Από την πλευρά του το Ισραήλ θα απελευθερώσει 400 Παλαιστίνιους κρατούμενους και δεν θα τους ξανασυλλάβει, επεσήμανε η πηγή.

Οι συνομιλίες αυτές μοιάζουν να είναι η πιο σοβαρή προσπάθεια εδώ και εβδομάδες να επιτευχθεί εκεχειρία στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και να απελευθερωθούν οι όμηροι που κρατά η Χαμάς.

Οι μεσολαβητές έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους για κατάπαυση του πυρός με την ελπίδα να αποτρέψουν μια ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου έχουν καταφύγει περισσότεροι από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι.

Μπάιντεν: Υπάρχει συμφωνία των Ισραηλινών

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει συμφωνήσει να αναστείλει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια του μήνα του ραμαζανιού, στο πλαίσιο της ακόμη υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας για την κήρυξη ανακωχής.

«Το ραμαζάνι φθάνει και υπάρχει συμφωνία των Ισραηλινών που προβλέπει ότι δεν θα εμπλακούν σε επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του ραμαζανιού, ώστε να μας δοθεί ο χρόνος για να βγάλουμε όλους τους ομήρους» που συνεχίζει να κρατά η Χαμάς, σημείωσε ο κ. Μπάιντεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

Το Κατάρ, η Αίγυπτος, οι ΗΠΑ, η Γαλλία και άλλες χώρες διαπραγματεύονται τις τελευταίες εβδομάδες νέα ανακωχή, έπειτα από αυτή στην οποία συμφώνησαν τα μέρη στα τέλη του Νοεμβρίου.

«Ελπίζω ότι ως την προσεχή Δευτέρα, θα έχουμε κατάπαυση του πυρός» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον Τύπο νωρίτερα χθες βράδυ στη Νέα Υόρκη. «Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας μου (σ.σ. Τζέικ Σάλιβαν) μού λέει πως είμαστε κοντά, αλλά δεν έχουμε τελειώσει ακόμη», εξήγησε.

«Η τάση είναι θετική», είπε εξάλλου υπό τον όρο να μην κατονομαστεί ισραηλινός αξιωματούχος στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet, την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Γεντότ Αχαρονότ.

Στη συνέντευξή του στο NBC, ο Τζο Μπάιντεν εκτίμησε πως αυτή η συμφωνία θα «μας δώσει χρόνο να αρχίσουμε να προχωράμε προς την κατεύθυνση που είναι έτοιμες να πάρουν αρκετές αραβικές χώρες», δηλαδή την εξομάλυνση των σχέσεών τους με το Ισραήλ.

«Νομίζω πως εάν εξασφαλίσουμε αυτή την προσωρινή κατάπαυση του πυρός, θα μπορέσουμε να κινηθούμε προς μια κατεύθυνση που θα μας επιτρέψει να αλλάξουμε τη δυναμική», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ «δεσμεύτηκε» ότι θα απομακρύνει εσπευσμένα τους αμάχους από τη Ράφα, ή μεγάλο μέρος της, προτού αρχίσει επιχειρήσεις για να «εξαλείψει την υπόλοιπη Χαμάς», σημείωσε ο αμερικανός πρόεδρος. Ωστόσο προειδοποίησε πως «ο μοναδικός τρόπος για να επιβιώσει το Ισραήλ» είναι να καταλήξει σε συμφωνία που θα εγγυάται «την ειρήνη και την ασφάλεια για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους».

Εξάλλου, με φόντο την κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στη δική του και αυτή του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο κ. Μπάιντεν έκρινε πως αν το Ισραήλ συνεχίσει να έχει αυτή την «απίστευτα συντηρητική κυβέρνηση (...) θα χάσει την υποστήριξη του κόσμου ολόκληρου».

