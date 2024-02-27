Οι ΗΠΑ καταστρέφουν drones και αντιπλοϊκούς πυραύλους των Χούθι της Υεμένης

Ο στρατός των ΗΠΑ κατέστρεψε χθες Δευτέρα drones και πυραύλους κρουζ των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν «τρία τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας, κινητά συστήματα εκτόξευσης πυραύλων κρουζ κατά πλοίων επιφανείας και τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα μιας κατεύθυνσης», που αντίστοιχα ετοιμάζονταν να εξαπολυθούν εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και βρισκόταν πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, εξήγησε η CENTCOM μέσω X (του πρώην Twitter).

Τα drones και τα πυραυλικά συστήματα, που εντοπίστηκαν σε περιοχές ελεγχόμενες από τους αντάρτες, ήγειραν «άμεση απειλή» για εμπορικά πλοία και σκάφη του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στην περιοχή, προστίθεται στην ανάρτηση, που χρησιμοποιεί την τυποποιημένη πλέον ορολογία για τις επιχειρήσεις του είδους.

Οι Χούθι, που ελέγχουν σχεδόν όλη τη βόρεια Υεμένη, εξαπολύουν από τη 19η Νοεμβρίου επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, ιδίως όσων κατ’ αυτούς «συνδέονται» με το Ισραήλ, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, εν μέσω του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς.

Για να αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις, οι ΗΠΑ, ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, συγκρότησαν τον Δεκέμβριο πολυεθνικό συνασπισμό για να «προστατεύσουν» τη ναυσιπλοΐα στη θαλάσσια περιοχή στρατηγικής σημασίας. Και, από τα μέσα του Ιανουαρίου, οι αμερικανικές και βρετανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σειρά βομβαρδισμών στην Υεμένη εναντίον θέσεων και όπλων των Χούθι, που από την πλευρά τους χαρακτηρίζουν πλέον «θεμιτούς στόχους» αμερικανικά και βρετανικά πλοία.

Ούτε ο συνασπισμός, ούτε οι βομβαρδισμοί εναντίον θέσεων κι οπλικών συστημάτων των Χούθι στην Υεμένη έχουν σταματήσει τις επιθέσεις των υεμενιτών ανταρτών, που θεωρούνται προσκείμενοι στο Ιράν.

Πηγή: skai.gr

