Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε χθες Δευτέρα πως έχει την «ελπίδα» ότι θα συμφωνηθεί και θα τεθεί σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς «ως την προσεχή Δευτέρα» 4η Μαρτίου, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για να κλειστεί συμφωνία που θα συμπεριλαμβάνει ιδίως την απελευθέρωση ομήρων του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

«Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας μου (σ.σ. Τζέικ Σάλιβαν) μού λέει πως είμαστε κοντά, αλλά δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Ελπίζω ότι ως την προσεχή Δευτέρα, θα έχουμε κατάπαυση του πυρός», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον Τύπο κατά τη διάρκεια επίσκεψής του για να παραβρεθεί σε πολιτική εκδήλωση στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

