Γάζα: Ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας «απευθείας στον πληθυσμό» ανακοινώνει η Ιορδανία

Οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα ότι προχώρησαν σε σειρά ρίψεων ανθρωπιστικής βοήθειας, τροφίμων και άλλων προμηθειών «απευθείας στον πληθυσμό» στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, με τη συμμετοχή μεταγωγικού της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας προχώρησαν σε «τέσσερις αεροπορικές ρίψεις βοήθειας στον πληθυσμό στη Γάζα» κατά διαταγή του βασιλιά Αμπντάλα Β΄, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους.

Η επιχείρηση είχε σκοπό να «διανεμηθεί βοήθεια απευθείας στον πληθυσμό και να ριφθεί κατά μήκος των ακτών της Λωρίδας της Γάζας, από τον βορρά ως τον νότο», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Επρόκειτο σύμφωνα με το κείμενο μεταξύ άλλων για έτοιμα γεύματα «υψηλής διατροφικής αξίας», προκειμένου να «ανακουφιστούν τα δεινά του πληθυσμού στη Λωρίδα της Γάζας».

Στις ρίψεις προχώρησαν «τέσσερα αεροσκάφη C-130», το ένα από τα οποία «ανήκει στις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις».

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, με χωριστή ανακοίνωση, επιβεβαίωσε τη συμμετοχή αεροσκάφους των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων στην επιχείρηση, διευκρινίζοντας πως έγιναν ρίψεις «2,2 τόνων» βοήθειας, ιδίως «πακέτων με τρόφιμα και κιτ υγιεινής» από γαλλικό μεταγωγικό, μέσα σε «ειδικά εμπορευματοκιβώτια εφοδιασμένα με αλεξίπτωτα».

Ιορδανία και Γαλλία διεξήγαγαν τον περασμένο μήνα την πρώτη τέτοια κοινή επιχείρηση.

Οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν προχωρήσει σε δεκαέξι επιχειρήσεις ρίψεις ανθρωπιστικών και ιατρικών εφοδίων αφότου ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, που προορίζονταν ιδίως για το ιορδανικό νοσοκομείο εκστρατείας στο βόρειο τμήμα του μικρού παλαιστινιακού θυλάκου.

Η ανθρωπιστική κατάσταση δεν σταματά να χειροτερεύει στη Λωρίδα της Γάζας, με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών να προειδοποιεί το Σάββατο εναντίον της απειλής «μαζικού λιμού» εξαιτίας της ανεπαρκούς διανομής τροφίμων και πόσιμου νερού.

Το Παρίσι υπενθύμισε στην ανακοίνωση του ότι καθώς «αυξανόμενος αριθμός αμάχων πεθαίνει από την πείνα και τις ασθένειες» είναι «επείγουσα και επιτακτική ανάγκη να ανοίξει το λιμάνι Ασντότ» του Ισραήλ, καθώς και «όλα τα σημεία διέλευσης» και να δημιουργηθεί «χερσαίος διάδρομος από την Ιορδανία» που μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο για την «αποτελεσματική» παράδοση «μαζικής» ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις Διεθνής Αμνηστία και Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) κατηγόρησαν χθες Δευτέρα το Ισραήλ πως συνεχίζει να περιορίζει την διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας, παρά την εντολή του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔ) των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη να αποτρέψει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας.

Τον Νοέμβριο, η κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ανακοινώσει πως ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ιορδανία έγιναν σε συντονισμό με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

