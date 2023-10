Νέα προειδοποίηση από τη Χαμάς: «Δεν διαπραγματευόμαστε για τους ομήρους μέχρι να τελειώσουν οι μάχες» Κόσμος 14:07, 10.10.2023 linkedin

«Έχουμε ενημερώσει όλα τα μέρη που επικοινώνησαν μαζί μας σχετικά με τους αιχμαλώτους του εχθρού που κρατούνται από την αντίσταση ότι αυτός ο φάκελος δεν θα ανοίξει πριν από το τέλος της μάχης», λέει ο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε,