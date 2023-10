Ισραήλ: «Άρχισα να ουρλιάζω από τον πόνο και προσευχόμουν, η αστυνομία μας είπε “τρέξτε, καλή τύχη”», λέει επιζών από το μακελειό στο φεστιβάλ μουσικής (Βίντεο)

O Σαχάρ μπεν Σέλα βρισκόταν με την παρέα του και διασκέδαζε στο μουσικό φεστιβάλ κοντά στη Λωρίδα της Γάζας που έμελλε να γίνει ο τάφος για εκατοντάδες αμάχους από την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς. Ο ίδιος αν και τραυματίστηκε, κατάφερε να σωθεί και περιγράφει μέσα από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται τη φρίκη που βίωσε. Ο Σαχάρ είναι ζωντανός επειδή όπως είπε καλύφθηκε από τα πτώματα των νεκρών φίλων του.

Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό κανάλι Ν12, ο Σαχάρ περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τα όσα βίωσε και τα όσα είδε να εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια του.

«Σταμάτησαν τη μουσική, μας είπαν ότι υπήρχαν σειρήνες έκτακτης ανάγκης και μετά από λίγα λεπτά, οι παραγωγοί του πάρτι φώναξαν πως υπήρχαν τρομοκράτες» είπε. Στη συνέχεια προσπάθειες με την παρέα του να ξεφύγουν. Μπήκαν μέσα στο αυτοκίνητο του ενός και κατάφεραν να φτάσουν σε ένα καταφύγιο συνοδευόμενοι από έναν αστυνομικό:

«Ήμασταν περίπου 30 άτομα. Μετά από λίγα λεπτά, οι τρομοκράτες άρχισαν να μας πυροβολούν και εξουδετέρωσαν τον αστυνομικό ακριβώς μπροστά μας» πρόσθεσε.

Palestinian terrorists Hamas, massacred 260 fun loving, beautiful peaceful people at the "Tribe of Nova Universo Paralello Edition" Festival event held in the southern region, near the Gaza Strip. Listen to one of the festival goers that survived retell the horror he witnessed… pic.twitter.com/5QVMKCueXa