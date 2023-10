«Αποκαταστάθηκε η ασφάλεια» στα σύνορα με τη Γάζα λέει το Ισραήλ - Εγκαταλείπουν τα σπίτια τους οι άμαχοι

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι αποκατέστησε τον έλεγχο στα σύνορά του με τη Λωρίδα της Γάζας και ότι βάζει νάρκες στα σημεία που μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος της Χαμάς είχαν γκρεμίσει τον φράκτη στη διάρκεια της αιματηρής επίθεσης που εξαπέλυσαν το Σάββατο στο Ισραήλ από τον παλαιστινιακό θύλακα, έπειτα από άλλη μια νύχτα σφοδρών ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στη Γάζα.

Over the last few hours, IAF fighter jets have been striking numerous terror targets belonging to terrorist organizations in the Gaza Strip.



Overnight, dozens of fighter jets struck over 200 targets in Rimal and Khan Yunis. pic.twitter.com/ZxLY4xnmn0