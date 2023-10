Sky News: Ισραηλινό χτύπημα στο πέρασμα της Ράφα - Δείτε βίντεο

Αεροπορική επιδρομή σημειώθηκε κοντά στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου, μεταδίδει το Sky News.

Explosions hit close to the Rafah border crossing between the Gaza Strip and Egypt's Sinai Peninsula on Tuesday, three Egyptian security sources and a witness told Reuters.

Earlier, an IDF spokesperson suggested Gazans shoudl try to cross at Rafah.

