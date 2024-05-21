Ανάμεσα στους εμπειρογνώμονες διεθνούς δικαίου για την έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης κατά των ηγετών του Ισραήλ και της Χαμάς ήταν και η Βρετανίδα δικηγόρος Αμάλ Κλούνεΐ, η οποία κλήθηκε ως ειδικός σύμβουλος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC)

Ο επικεφαλής εισαγγελέας του δικαστηρίου, Καρίμ Χαν, ευχαρίστησε την Κλούνεϊ στην ανακοίνωσή του για την ανακοίνωση της κίνησης, περιγράφοντάς την ως μέλος «μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων στο διεθνές δίκαιο» στην οποία είχε απευθυνθεί για συμβουλές, προκειμένου να μελετήσει τα στοιχεία της υπόθεσης.

«Η ομάδα αποτελείται από εμπειρογνώμονες με τεράστιο κύρος στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές ποινικό δίκαιο» έγραψε ο Χαν, σύμφωνα με το BBC.

«Δεν θα δεχθώ ποτέ ότι η ζωή ενός παιδιού έχει μικρότερη αξία από τη ζωή ενός άλλου» - Πώς εξηγεί την απόφασή της

Εξηγώντας το σκεπτικό της, η Αμάλ Κλούνεΐ, η οποία έχει αντιμετωπίσει επικρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επειδή δεν έχει μιλήσει δημόσια για τον πόλεμο στη Γάζα, υπογράμμισε ότι πριν από 4 μήνες, ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ζήτησε να τον βοηθήσει να αξιολογήσει στοιχεία για «ύποπτα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στο Ισραήλ και τη Γάζα».

Εντάχθηκε έτσι σε μια ομάδα διεθνών νομικών εμπειρογνωμόνων σε μια εκτεταμένη διαδικασία εξέτασης των αποδεικτικών στοιχείων και νομικής ανάλυσης, μεταξύ άλλων και στο διεθνές ποινικό δικαστήριο της Χάγης.

Όπως επισημαίνει:

«Ως δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν θα δεχθώ ποτέ ότι η ζωή ενός παιδιού έχει μικρότερη αξία από τη ζωή ενός άλλου. Δεν δέχομαι ότι οποιαδήποτε σύγκρουση θα πρέπει να είναι εκτός της εμβέλειας του νόμου, ούτε ότι οποιοσδήποτε δράστης θα πρέπει να είναι υπεράνω του νόμου. Έτσι, υποστηρίζω το ιστορικό βήμα που έκανε ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για να αποδώσει δικαιοσύνη στα θύματα των θηριωδιών στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη».

Σε άρθρο της στους Financial Times, η ίδια και άλλα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής χαιρέτισαν την απόφαση του Χαν να εκδώσει τα εντάλματα σύλληψης ως «ορόσημο στην ιστορία του διεθνούς ποινικού δικαίου».

Επίσης πρόσθεσε:

«Οι αιτήσεις ενταλμάτων που ανακοινώθηκαν είναι μόνο το πρώτο βήμα. Ελπίζουμε ότι ο εισαγγελέας θα συνεχίσει να διεξάγει εστιασμένες έρευνες, μεταξύ άλλων σε σχέση με την εκτεταμένη βλάβη που υπέστησαν οι άμαχοι ως αποτέλεσμα της εκστρατείας βομβαρδισμών στη Γάζα και τα στοιχεία για τη σεξουαλική βία που διαπράχθηκε εναντίον Ισραηλινών στις 7 Οκτωβρίου».

Πηγή: skai.gr

