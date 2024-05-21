Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

H πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον είναι «ενθουσιασμένη» και «πλήρως ενήμερη» για την έκθεση που δημοσίευσε η ομάδα δράσης για την πρώιμη παιδική ηλικία, την οποία η ίδια σύστησε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επιστρέφει στα επίσημα καθήκοντά της, δήλωσε εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσινγκτον.

Η 42χρονη πριγκίπισσα ανακοίνωσε προ δύο μηνών πως διαγνώστηκε με καρκίνο, τον τύπο του οποίου δεν προσδιόρισε και πως υποβάλλεται σε επικουρική χημειοθεραπεία.

Η ομάδα δράσης που δημιούργησε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της για την εξέταση των καλύτερων δυνατών συνθηκών ανατροφής των παιδιών μέχρι την ηλικία των πέντε ετών, ενεργεί υπό τη σκέπη του Ιδρύματος Πρώιμης Ηλικίας το οποίο η ίδια σύστησε πέρυσι.

Το έργο του ιδρύματος συνεχίζεται εν τη απουσία της, αλλά με την ίδια να ενημερώνεται καθ' όλη τη διάρκεια της περιπέτειας υγείας της.

Ο εκπρόσωπος των ανακτόρων είπε: «Δεν θα πρέπει; να εκληφθεί ή να μεταδοθεί ως επιστροφή της Αυτής Βασιλικής Υψηλότητος στη δουλειά. Όλοι γνωρίζετε πως η πρώιμη παιδική ηλικία είναι μια τεράστια προτεραιότητα για την πριγκίπισσα και ως εκ τούτου έμενε πλήρως ενήμερη καθ' όλη την εξέλιξη της δουλειάς της ομάδας δράσης και έχει δει την έκθεση». Όπως συμπλήρωσε, η πριγκίπισσα Κέιτ «χρειάζεται ακόμα χώρο να αναρρώσει».

Η έκθεση που χαρακτηρίζεται «ορόσημο» σημειώνει πως θα υπήρχε ένα οικονομικό όφελος για τη χώρα της τάξης των 45,5 δισεκατομμυρίων λιρών αν οι επιχειρήσεις έδιναν προτεραιότητα στη στήριξη εργαζομένων γονέων με μικρά παιδιά, μεταξύ άλλων με περισσότερους πόρους και μεγαλύτερη ευελιξία στο ωράριο.

Μια τέτοια στρατηγική θα επέτρεπε σε περισσότερους γονείς να εργάζονται περισσότερες ώρες από όσο δύνανται υπό τις τρέχουσες συνθήκες στη δουλειά τους, αλλά επίσης θα συνέβαλε στην καλύτερη ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων στα βρέφη και στα νήπια, ώστε στο μέλλον να εξελιχθούν σε ικανό εργατικό δυναμικό.



Πηγή: skai.gr

