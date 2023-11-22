Ανακοίνωση σχετικά με τη συμφωνία εκεχειρίας με το Ισραήλ εξέδωσε την Τετάρτη η Χαμάς. Στην ανακοίνωσή της περιγράφει τους επίσημους όρους της εκεχειρίας.



«Μετά από διαπραγματεύσεις αρκετών ημερών, ανακοινώνουμε, με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του Παντοδύναμου Αλλάχ, την επίτευξη συμφωνίας ανθρωπιστικής εκεχειρίας (προσωρινή κατάπαυση του πυρός) διάρκειας τεσσάρων ημερών», αναφέρεται στο κείμενο.



«Αυτό το αποτέλεσμα είναι απόδειξη των επίμονων και αξιέπαινων προσπαθειών του Κατάρ και της Αιγύπτου», προσθέτει η οργάνωση.



Η Χαμάς περιγράφει τους όρους της συμφωνίας, οι οποίοι είναι οι εξής:

Μια κατάπαυση του πυρός που θεσπίστηκε και από τα δύο μέρη σε όλη τη Γάζα.

Η εντατική είσοδος φορτηγών που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, προμήθειες βοήθειας, ιατρική βοήθεια και καύσιμα σε όλες τις περιοχές της Λωρίδας της Γάζας.

Η απελευθέρωση 50 ομήρων Ισραηλινών, γυναικών και παιδιών κάτω των 19 ετών, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 150 Παλαιστινίων γυναικόπαιδων στις ισραηλινές φυλακές.

Καμία ισραηλινή πτήση στα νότια της Γάζας για τέσσερις ημέρες.

Καμία ισραηλινή πτήση στα βόρεια της Γάζας για έξι ώρες καθημερινά, από τις 10 π.μ. έως τις 4 μ.μ.

Ελεύθερη κυκλοφορία αμάχων, ιδιαίτερα κατά μήκος του δρόμου Σαλάχ αλ Ντίν.

«Οι όροι αυτής της συμφωνίας διατυπώθηκαν με το όραμα της εξυπηρέτησης του λαού μας και της ενίσχυσης της σταθερότητάς του απέναντι στην επιθετικότητα, έχοντας πάντα υπόψη τις θυσίες, τα βάσανα και τις ανησυχίες τους», δηλώνει η Χαμάς.



Η οργάνωση υπόσχεται επίσης να συνεχίσει να είναι «προστατευτική ασπίδα και υπερασπιστής του λαού μας» παρά την εκεχειρία.

Ο αξιωματούχος της Χαμάς, Μούσα Αμπού Μαρζούκ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Al Jazeera ότι η προσωρινή εκεχειρία μεταξύ της οργάνωσης και του Ισραήλ θα τεθεί σε ισχύ αύριο στις 10 το πρωί.

Πηγή: skai.gr

