Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως, από την αρχή του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου, έχει καταστρέψει γύρω στις 400 υπόγειες σήραγγες της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

כוחות צה״ל ממשיכים בלחימה ברצועת עזה. עד כה, חשפו והשמידו הכוחות כ-400 פירי מנהרות. לוחמי יחידת יהל״ם לוקחים חלק משמעותי בחשיפת הפירים והשמדתם באמצעים מגוונים >> pic.twitter.com/3y903uelNh November 22, 2023

Πολλές σήραγγες βρίσκονταν κάτω από νοσοκομεία, σχολεία και κατοικίες, ανακοίνωσαν σήμερα οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με Ισραηλινές πληροφορίες, υπάρχει ένα δίκτυο σηράγγων στο υπέδαφος της Λωρίδας της Γάζας, το οποίο εκτείνεται σε μήκος περίπου 45 χιλιομέτρων ενώ το εύρος του είναι από 6 ως 14 χιλιόμετρα. Η Λωρίδα της Γάζας έχει πληθυσμό περίπου 2,2 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Μερικές από τις σήραγγες είναι ενισχυμένες με μπετόν και ηλεκτροδοτούνται. Κατά μέσο όρο έχουν ύψος 2 μέτρα και πλάτος 1 μέτρο, όμως μερικές είναι επίσης αρκετά μεγάλες για οχήματα.

Για να αντέχουν στις ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις, μερικές βρίσκονται σε βάθος δεκάδων μέτρων. Σύμφωνα με το Ισραήλ, πολλές είσοδοι των σηράγγων αυτών βρίσκονται σε κτίρια κατοικιών ή σε τζαμιά.

Ο ισραηλινός στρατός λέει πως ανακάλυψε μια σήραγγα της Χαμάς στο χώρο του Νοσοκομείου Σίφα, του μεγαλύτερου της Γάζας. Το πηγάδι που ανακαλύφθηκε οδηγεί σε μια σήραγγα μήκους περίπου 55 μέτρων σε βάθος 10 μέτρων, όπως ανέφερε ο στρατός το σαββατοκύριακο.

