Έξι Παλαιστίνιοι νεκροί σε ισραηλινή επιδρομή στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Αρχή

Έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς σε ισραηλινή επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη την Τετάρτη, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος είπε ότι ο ισραηλινός στρατός εισέβαλε στον προσφυγικό καταυλισμό στη βόρεια πόλη Τουλκάρμ και συνέλαβε για λίγο έναν 16χρονο με τραύματα από σκάγια στο πρόσωπο.

Μια 26χρονη νεαρή γυναίκα που «χτυπήθηκε από τον ισραηλινό στρατό» είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο, πρόσθέτει η Ερυθρά Ημισέληνος.

Όπως ανέφερε φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, ο ισραηλινός στρατός βρισκόταν ακόμη στον καταυλισμό το μεσημέρι της Τετάρτης.

Περισσότεροι από 200 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινούς στρατιώτες και εποίκους στη Δυτική Όχθη μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το υπουργείο.



