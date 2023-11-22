O Ερντογάν δηλώνει ότι μπορεί να επισκεφθεί την Αίγυπτο για την απομάκρυνση ασθενών από τη Γάζα

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι μπορεί να ταξιδέψει σύντομα στην Αίγυπτο για να συζητήσει τρόπους να επιταχυνθεί η απομάκρυνση ασθενών από τη Γάζα και άλλα μέτρα, μετέδωσε το Haberturk και άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους στο αεροπλάνο κατά την επιστροφή του από ταξίδι στην Αλγερία, ο Ερντογάν φέρεται ότι δήλωσε πως ο ισλαμικός κόσμος οφείλει να δράσει με πνεύμα ενότητας και αλληλεγγύης στη Γάζα.

"Μπορεί να κανονίσω ένα ταξίδι στην Αίγυπτο το ταχύτερο δυνατό", δήλωσε. "Θα μιλήσουμε για τι είδους βήματα μπορούν να γίνουν και πώς μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για την απομάκρυνση ασθενών". Πολλοί ασθενείς από τη Γάζα έχουν ήδη μεταφερθεί στην Τουρκία μέσω Αιγύπτου.

Ο Ερντογάν σημείωσε ότι ο ισλαμικός κόσμος πρέπει να δράσει σε πνεύμα ενότητας και αλληλεγγύης και να είναι "μια γροθιά" για τη Γάζα. "Όταν αυτή η γροθιά χτυπήσει το τραπέζι με όλη της τη δύναμη, δεν θα είναι δυνατό για το Ισραήλ να συνεχίσει την κατοχή ή την καταπίεση".

Προσπάθειες πρέπει να γίνουν για να διασφαλιστεί κατάπαυση του πυρός, να παραδοθεί επαρκής βοήθεια στη Γάζα και να ανοικοδομηθεί η πόλη, χρησιμοποιώντας οικονομικά, πολιτικά και διπλωματικά μέσα, τόνισε επίσης.

"Πρέπει να αναγκάσουμε το Ισραήλ να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και να λογοδοτήσει για τις ενέργειές του", κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

