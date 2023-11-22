Μετά την επίτευξη της συμφωνίας για κατάπαυση των πολεμικών συγκρούσεων ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί πότε θα τεθεί σε ισχύ.

Ειδικότερα, ο αξιωματούχος της Χαμάς, Μούσα Αμπού Μαρζούκ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Al Jazeera ότι η προσωρινή εκεχειρία μεταξύ της οργάνωσης και του Ισραήλ θα τεθεί σε ισχύ αύριο στις 10 το πρωί.

Και το BBC μεταδίδει ότι η κατάπαυση του πυρός θα ξεκινήσει αύριο στις 10:00 τοπική ώρα, ενώ αναφέρει ότι η πρώτη απελευθέρωση των ομήρων αναμένεται να πραγματοποιηθεί γύρω στο μεσημέρι.

BREAKING: Hamas says ceasefire with Israel set to come into effect Thursday at 10:00 a.m. local time. More to follow: https://t.co/q0nNjc7HhW pic.twitter.com/PPoNLVWhJ1 — DW News (@dwnews) November 22, 2023

Την ώρα επιβεβαιώνει και το αιγυπτιακό κρατικό κανάλι Qahera TV με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν επίσης την είδηση.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Έλι Κοέν, δήλωσε στο Army Radio ότι η διαδικασία ανάκτησης ομήρων από τη Γάζα αναμένεται να ξεκινήσει αύριο, αρνήθηκε ωστόσο να επιβεβαιώσει αναφορές ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 5 π.μ.

Ο Έλι Κοέν είπε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ότι η πρώτη ομάδα ομήρων πρόκειται να απελευθερωθεί αύριο, αλλά δεν είπε πόσοι θα απελευθερωθούν.

Ισραήλ και Χαμάς κατέληξαν σε συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται από την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση, με αντάλλαγμα μία προσωρινή κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων.

Η συμφωνία αφορά στην απελευθέρωση τουλάχιστον 50 απαχθέντων, γυναικών και παιδιών που θα αφεθούν ελεύθεροι σε χρονικό διάστημα τεσσάρων ημερών κατά τη διάρκεια των οποίων θα γίνει παύση των μαχών. Όπως μάλιστα, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση, «η απελευθέρωση για κάθε επιπλέον 10 ομήρων θα έχει ως αποτέλεσμα μία επιπλέον ημέρα παύσης» των εχθροπραξιών.

Από την πλευρά της η Χαμάς, σύμφωνα με το Reuters, ανακοίνωσε ότι θα απελευθερώσει 50 γυναίκες και παιδιά κάτω των 19 ετών με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 150 Παλαιστίνιων γυναικών και παιδιών που κρατούνται σε φυλακές του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός διάρκειας τεσσάρων ημερών κατά τη διάρκεια των οποίων το Ισραήλ δεν θα μπορεί ούτε να επιτεθεί ούτε να προβεί σε συλλήψεις στη Γάζα. Προσθέτει δε ότι η εναέρια κυκλοφορία το εν λόγω χρονικό διάστημα θα σταματήσει στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας καθώς επίσης και για έξι ώρες, καθημερινά, στον βορρά.

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ επιβεβαιώνει το γεγονός και εκδίδει σχετική ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι «η έναρξη της κατάπαυσης του πυρός θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων 24 ωρών και θα διαρκέσει για τέσσερις ημέρες» προσθέτοντας ότι υπάρχει πιθανότητα παράτασής της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.