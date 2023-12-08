Μεσανατολικό: Τουλάχιστον 10 νεκροί σε βομβαρδισμό στη Χαν Γιούνις

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν μετά τον βομβαρδισμό από τις ισραηλινές δυνάμεις της κατοικίας μιας οικογένειας στη Χαν Γιούνις, τη μεγαλύτερη πόλη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσαν αξιωματούχοι των παλαιστινιακών υπηρεσιών υγείας στο Reuters.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε αργά την Τετάρτη ότι οι δυνάμεις του στη Γάζα επιχειρούσαν "στην καρδιά της Χαν Γιούνις" για πρώτη φορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

