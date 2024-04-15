Νέα έκκληση στο Ισραήλ για αυτοσυγκράτηση μετά τη μεγάλη ιρανική επίθεση απηύθυναν τη Δευτέρα Ευρωπαίοι ηγέτες.



«Η Γαλλία θα κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν στη Μέση Ανατολή» τόνισε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.



«Όλοι μας ανησυχούμε για μια πιθανή κλιμάκωση», ανέφερε ο Μακρόν σε συνέντευξή του στο BFM TV και το ραδιόφωνο RMC, προτρέποντας το Ισραήλ να εστιάσει στην απομόνωση του Ιράν αντί να κλιμακώσει την κατάσταση.



Από πλευράς του, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον προέτρεψε το Ισραήλ να μην απαντήσει μετά την επίθεση με drone και πυραύλους του Ιράν, λέγοντας ότι θα πρέπει «να σκεφτεί τόσο με το κεφάλι όσο και με την καρδιά», επειδή το χτύπημα της Τεχεράνης ήταν σχεδόν ολοκληρωτική αποτυχία.



«Νομίζω ότι είναι απολύτως δικαιολογημένοι να πιστεύουν ότι πρέπει να απαντήσουν επειδή δέχθηκαν επίθεση, αλλά τους παροτρύνουμε ως φίλοι να σκέφτονται με το κεφάλι αλλά και με την καρδιά, να είναι έξυπνοι όσο και σκληροί» είπε χαρακτηριστικά ο Κάμερον.



Η Βρετανία θα εξετάσει περισσότερες κυρώσεις κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών. Ερωτηθείς εάν το Λονδίνο θα εξετάσει περισσότερες κυρώσεις στο Ιράν, ο Κάμερον ανέφερε χαρακτηριστικά στο BBC: «Ναι, απολύτως. Έχουμε ήδη (επιβάλλει) 400 κυρώσεις στο Ιράν. Θέσαμε ένα εντελώς νέο καθεστώς κυρώσεων στα τέλη του περασμένου έτους, το οποίο αποδεικνύεται πολύ αποτελεσματικό».



Έχουμε επιβάλει, πρόσθεσε, κυρώσεις στους IRGC, τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, στο σύνολό τους και θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε ποια περαιτέρω βήματα μπορούμε να κάνουμε. Δήλωσε ακόμα ότι η Βρετανία εξετάζει εάν θα πρέπει να απαγορεύσει τους IRGC ολωσδιόλου.

Οποιαδήποτε κλιμάκωση αυτή τη στιγμή θα ήταν μια καίρια απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια προειδοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου με την αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για τις Αξίες και τη Διαφάνεια, Βιέρα Γιούροβα.

Πηγή: skai.gr

