Για την άγρια δολοφονία της 19χρονης αφροαμερικανής Sade Carleena Robinson κατηγορείται στο Μιλγούοκι των ΗΠΑ ένας 33χρονος λευκός άνδρας.

Ο Maxwell Anderson συνελήφθη στις 4 Απριλίου και την Παρασκευή του αποδόθηκαν κατηγορίες, μετά από στοιχεία που βρέθηκαν εναντίον.

Ο 33χρονος βγήκε ραντεβού με την νεαρή κοπέλα και στη συνεχεία κατηγορείται ότι την δολοφόνησε, την διαμέλισε με πριόνι και σκόρπισε τα μέλη της σε διάφορα σημεία της πόλης. Ο Anderson συνελήφθη αφού βίντεο από κάμερες ασφαλείας τον συνέδεσαν με το ραντεβού της Robinson και μια φαινομενική απόπειρα να κρύψει τα μέλη του άψυχου σώματός της.

Cellphone video captured the arrest of 33-year-old Maxwell Anderson in Milwaukee. Anderson has been charged with murdering and dismembering 19-year-old Sade Robinson.



(Credit: Maya Lopez)#MaxwellAnderson#SadeRobinson#LockharTVMedia#JusticeforSade https://t.co/NoKoVLik2a pic.twitter.com/uWgrJEIRGM — LockharTVMedia (@LockharTVMedia) April 12, 2024

Η 19χρονη - η οποία σπούδαζε νομικά στο Τεχνικό Κολλέγιο του Μιλγουόκι - εξαφανίστηκε την 1η Απριλίου,αφού είχε βγει ενθουσιασμένη ραντεβού για φαγητό με τον 33χρονη κατηγορούμενο, όπως έδειξαν τα μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα.

Όταν την επόμενη μέρα δεν εμφανίστηκε στην πιτσαρία όπου εργαζόταν, φίλοι και συνάδελφοι άρχισαν να ανησυχούν και ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό της.

Στις 3 Απριλίου, το αυτοκίνητό της βρέθηκε καμένο και μέσα σε αυτό βρέθηκαν υπολείμματα ρούχων που ταίριαζαν με αυτά που φορούσε η Sade στο ραντεβού τους.

Αργότερα την ίδια μέρα, λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά βρέθηκε ένα ανθρώπινο πόδι, και η ανάλυση DNA έδειξε ότι ήταν της άτυχης 19χρονης.

33-year-old Maxwell Anderson charged with killing, dismembering 19-year-old Sade Carleena Robinson of Milwaukee.



This is truly a gruesome and horrifying tale of mųrder.



It will certainly remain in the media’s headlines because it fits their narrative.pic.twitter.com/gZRqDVedVF — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) April 13, 2024

Σταδιακά εντοπίστηκαν ένα πόδι και κομμάτια ανθρώπινης σάρκας σε διάφορες τοποθεσίες κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε το αυτοκίνητο της 19χρονης.

Σύμφωνα με την μήνυση, «ο κατηγορούμενος σκότωσε σκόπιμα και στη συνέχεια διαμέλισε την Ρόμπινσον με σκοπό να αποκρύψει τη δολοφονία, και αυτό συνέβη μεταξύ της άφιξης στην κατοικία του κατηγορουμένου και της αναχώρησής του από την περιοχή του Πάρκου Warnimont» όπως αναφέρει το CNN.

Ο ύποπτος έχει τουλάχιστον τρεις καταδίκες για ενδοοικογενειακή βία που χρονολογούνται από το 2014.

Τώρα κατηγορείται για φόνο πρώτου βαθμού, διαμελισμό πτώματος και εμπρησμό.

Πηγή: skai.gr

