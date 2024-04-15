Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοκαριστικό έγκλημα στις ΗΠΑ: 33χρονος βγήκε ραντεβού με 19χρονη και μετά την σκότωσε και διαμέλισε με πριόνι τη σορό της

Ο Maxwell Anderson κατηγορείται για τη δολοφονία της 19χρονης Sade Carleena Robinson, στο Μιλγουόκι

Maxwell Anderson

Για την άγρια δολοφονία της 19χρονης αφροαμερικανής  Sade Carleena Robinson κατηγορείται στο Μιλγούοκι των ΗΠΑ ένας 33χρονος λευκός άνδρας. 

Ο Maxwell Anderson συνελήφθη στις 4 Απριλίου και την Παρασκευή του αποδόθηκαν κατηγορίες, μετά από στοιχεία που βρέθηκαν εναντίον. 

Ο 33χρονος βγήκε ραντεβού με την νεαρή κοπέλα και στη συνεχεία κατηγορείται ότι την δολοφόνησε, την διαμέλισε με πριόνι και σκόρπισε τα μέλη της σε διάφορα σημεία της πόλης. Ο Anderson συνελήφθη αφού βίντεο από κάμερες ασφαλείας τον συνέδεσαν με το ραντεβού της Robinson και μια φαινομενική απόπειρα να κρύψει τα μέλη του άψυχου σώματός της.

Η 19χρονη - η οποία σπούδαζε νομικά στο Τεχνικό Κολλέγιο του Μιλγουόκι - εξαφανίστηκε την 1η Απριλίου,αφού είχε βγει ενθουσιασμένη ραντεβού για φαγητό με τον 33χρονη κατηγορούμενο, όπως έδειξαν τα μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα. 

Όταν την επόμενη μέρα δεν εμφανίστηκε στην πιτσαρία όπου εργαζόταν, φίλοι και συνάδελφοι άρχισαν να ανησυχούν και ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό της. 

Στις 3 Απριλίου, το αυτοκίνητό της βρέθηκε καμένο και μέσα σε αυτό βρέθηκαν υπολείμματα ρούχων που ταίριαζαν με αυτά που φορούσε η Sade  στο ραντεβού τους.

Αργότερα την ίδια μέρα, λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά βρέθηκε ένα ανθρώπινο πόδι, και η ανάλυση DNA έδειξε ότι ήταν της άτυχης 19χρονης.

Σταδιακά εντοπίστηκαν ένα πόδι και κομμάτια ανθρώπινης σάρκας σε διάφορες τοποθεσίες κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε το αυτοκίνητο της 19χρονης. 

Σύμφωνα με την μήνυση, «ο κατηγορούμενος σκότωσε σκόπιμα και στη συνέχεια διαμέλισε την Ρόμπινσον με σκοπό να αποκρύψει τη δολοφονία, και αυτό συνέβη μεταξύ της άφιξης στην κατοικία του κατηγορουμένου και της αναχώρησής του από την περιοχή του Πάρκου Warnimont» όπως αναφέρει το CNN.

Ο ύποπτος έχει τουλάχιστον τρεις καταδίκες για ενδοοικογενειακή βία που χρονολογούνται από το 2014.

Τώρα κατηγορείται για φόνο πρώτου βαθμού, διαμελισμό πτώματος και εμπρησμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ έγκλημα Δολοφονία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark