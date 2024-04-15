Ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε σήμερα πως η Μέση Ανατολή βρίσκεται «στο χείλος του γκρεμού» και ζήτησε να υπάρξει αποκλιμάκωση στη σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.

«Βρισκόμαστε στο χείλος του γκρεμού και πρέπει να απομακρυνθούμε απ' αυτό», δήλωσε ο Μπορέλ μιλώντας στον ισπανικό ραδιοσταθμό Onda Cero. «Πρέπει να πατήσουμε φρένο και να βάλουμε όπισθεν».

Ο Μπορέλ δήλωσε ότι περιμένει ότι το Ισραήλ θα απαντήσει στην άνευ προηγουμένου αεροπορική επίθεση που δέχθηκε από το Ιράν, όμως ελπίζει ότι η απάντησή του δεν θα πυροδοτήσει περαιτέρω κλιμάκωση.

Ο ίδιος δήλωσε ότι υπάρχει «βαθιά διαίρεση» στο εσωτερικό του κυβερνώντος δεξιού συνασπισμού ανάμεσα στους σκληροπυρηνικούς, που επιδιώκουν σφοδρά αντίποινα, και μια «πιο μετριοπαθή και συνετή» παράταξη.

Η παράταξη αυτή υποστηρίζει την πραγματοποίηση αντιποίνων, δήλωσε ο Μπορέλ, «αλλά με τρόπο ώστε να αποφευχθεί μια απάντηση στην απάντηση».

Ο Μπορέλ, ο οποίος μίλησε αργά χθες, Κυριακή, το βράδυ με τον ιρανό υπουργό Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν, δήλωσε πως η ΕΕ χρειάζεται να διατηρεί τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με το Ιράν, παρά τις κυρώσεις που ο συνασπισμός έχει επιβάλει στην Ισλαμική Δημοκρατία για το επίμαχο πρόγραμμά της στην πυρηνική ενέργεια και άλλα θέματα.

«Είναι προς το συμφέρον όλων να μην γίνει το Ιράν πυρηνική δύναμη και να ειρηνεύσει η Μέση Ανατολή», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.