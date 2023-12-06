Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό κατέρριψε drone που εκτοξεύτηκε από τους Χούθι

Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό κατέρριψε ένα drone που εκτοξεύτηκε σήμερα το πρωί από ένα τμήμα της Υεμένης που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι, δήλωσε στο Reuters ένας Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος.

Πρόκειται για την έκτη φορά που το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό καταρρίπτει drones στη νότια Ερυθρά Θάλασσα, μετά την έναρξη του πολέμου Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Οι επιθέσεις με drones γίνονται εν μέσω μιας σειράς επιθέσεων σε εμπορικά πλοία στα ύδατα της Μέσης Ανατολής.

Νωρίτερα σήμερα, η υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου της Βρετανίας (UKMTO) και η βρετανική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey αναφέρθηκαν σε ένα περιστατικό που αφορούσε ένα ύποπτο drone πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα δυτικά του υεμενίτικου λιμανιού Χοντέιντα.

Η UKMTO ζήτησε από τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή να είναι προσεκτικά.

Δεν υπήρξαν ζημιές σε πλοία του αμερικανικού ΠΝ ή τραυματισμοί μελών του προσωπικού στην επίθεση, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι τρία εμπορικά πλοία δέχθηκαν επίθεση στη νότια Ερυθρά Θάλασσα.

Οι σιίτες αντάρτες της Υεμένης διαμηνύουν πως θα συνεχίσουν να βάζουν στο στόχαστρο ισραηλινά πλοία «ωσότου σταματήσει η ισραηλινή επίθεση εναντίον των αδελφών μας στη Λωρίδα της Γάζας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

