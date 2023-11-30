ΟΑΣΕ: Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανία αποτελεί ύβρη

Αρχισαν στην Βόρεια Μακεδονία οι εργασίες της ετήσιας Υπουργικής Συνόδου του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη με την ηχηρή απουσία των υπουργών Εξωτερικών της Ουκρανίας, της Πολωνίας και των χωρών της Βαλτικής που διαμαρτύρονται κατά της παρουσίας στα Σκόπια του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας.

Ο τόνος δόθηκε ήδη από τη ομιλία με την οποία ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Μπουγιάρ Οσμάνι άνοιξε τις εργασίες της Συνόδου.

«Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας αποτελεί ύβρη» προς τις αξίες του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη, δήλωσε ο ασκών την προεδρία του οργανισμού Μπουγιάρ Οσμάνι. Ο πόλεμος αυτός «υπονομεύει την εμπιστοσύνη, τον διάλογο και την ικανότητά μας να ενεργήσουμε», είπε ενώπιον του ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Οι τρεις βαλτικές χώρες θεωρούν ότι η παρουσία του Λαβρόφ «κινδυνεύει να νομιμοποιήσει τον επιτιθέμενο που είναι η Ρωσία ως πλήρες μέλος της κοινότητας των ελεύθερων χωρών».

«Η θέση του κ. Λαβρόφ βρίσκεται σε ένα εδικό δικαστήριο, όχι στο τραπέζι του ΟΑΣΕ», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας Μάργκους Τσάχνα.

Το Κίεβο μποϊκοτάρει επίσης στην Σύνοδο καταγγέλλοντας την παρουσία «ενός κράτους που εξαπέλυσε την μεγαλύτερη πολεμική επίθεση στην Ευρώπη από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου». Και η Πολωνία αρνήθηκε το 2022 να επιτρέψει στον ρώσο υπουργό Εξωτερικών να συμμετάσχει στην σύνοδο του ΟΑΣΕ που φιλοξένησε ενώ χαρακτήρισε απαράδεκτη την παρουσία του Λαβρόφ στα Σκόπια.

Πολυμέρεια

Ο Σεργκέι Λαβρόφ έφθασε την νύκτα στην Βόρεια Μακεδονία, «παρά τις ίντριγκες των εχθρών», έγραψε στο Telegram η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα..

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ δικαιολόγησε την παρουσία του ρώσου υπουργού Εξωτερικών με το επιχείρημα ότι «κοινός στόχος είναι η διατήρηση εν ζωή της "πολυμέρειας" (στις διεθνείς σχέσεις) ».

Ο κ. Λαβρόφ «πρέπει να ακούσει από όλους, και πάλι, για ποιον λόγο η Ρωσία είναι καταδικασμένη και απομονωμένη. Θα είναι μια καλή ευκαιρία γι' αυτόν να ακούσει τους συμμετέχοντες στην σύνοδο αυτή να του εξηγούν για ποιον λόγο η Ρωσία είναι καταδικασμένη και απομονωμένη. Θα μπορέσει τότε να μεταφέρει στον κύριο του Κρεμλίνου ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση και ο ΟΑΣΕ παραμένουν ενωμένοι στην καταδίκη της επιθετικής και παράνομης συμπεριφοράς της Ρωσίας», πρόσθεσε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν τον ευρωπαϊκό οργανισμό. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν έκανε χθες μία στάση στα Σκόπια για να εκφράσει την υποστήριξή του, αλλά δεν θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου σήμερα και αύριο.

Ο ΟΑΣΕ ιδρύθηκε το 1975, όταν το δυτικό μπλοκ και οι Σοβιετικοί συμφώνησαν στην δημιουργία μίας πλατφόρμας διαλόγου ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα. Σήμερα στον ΟΑΣΕ συμμετέχουν 57 χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

