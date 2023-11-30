Μπλίνκεν: Η εκεχειρία απέφερε αποτελέσματα - Ελπίζουμε να συνεχιστεί

Η εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, στο πλαίσιο της οποίας το παλαιστινιακό κίνημα έχει απελευθερώσει κάποιους από τους ομήρους που κρατά με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους, «απέφερε αποτελέσματα», εκτίμησε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, εκφράζοντας την ελπίδα να παραταθεί.

«Όμηροι επέστρεψαν σπίτια τους, ξαναβρήκαν τις οικογένειές τους» και η εκεχειρία επέτρεψε επίσης «περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει σε αθώους αμάχους στη Γάζα, που την έχουν απελπιστικά ανάγκη», δήλωσε ο Μπλίνκεν από το Τελ Αβίβ κατά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ.

«Η διαδικασία αυτή απέδωσε αποτελέσματα και ελπίζουμε να συνεχιστεί», τόνισε.

Η εκεχειρία, που τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή και αρχικά θα διαρκούσε τέσσερις ημέρες, έχει παραταθεί δύο φορές μέχρι στιγμής. Στο πλαίσιό της έχουν ήδη απελευθερωθεί 70 Ισραηλινοί όμηροι και 210 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι.

Εξάλλου περίπου 30 αλλοδαποί ή άνθρωποι με διπλή υπηκοότητα, κυρίως Ταϊλανδοί που εργάζονταν στον Ισραήλ, αφέθηκαν ελεύθεροι από τη Χαμάς εκτός συμφωνίας.

Ο Χέρτζογκ από την πλευρά του ευχαρίστησε τις ΗΠΑ «για την τεράστια δουλειά που κατέβαλαν για την απελευθέρωση των ομήρων» και δήλωσε ότι «περίπου 150 παραμένουν στα χέρια της Χαμάς στη Γάζα».

Ο Μπλίνκεν έφτασε στη διάρκεια της νύκτας στο Τελ Αβίβ και συναντήθηκε ήδη και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αναμένεται επίσης να μεταβεί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου έχει την έδρα της η Παλαιστινιακή Αρχή του προέδρου Μαχμούντ Αμπάς.

Πρόκειται για την τρίτη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού στη Μέση Ανατολή μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου μετά την επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Από την επίθεση αυτή σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι στο Ισραήλ και σε αντίποινα ο ισραηλινός στρατός βομβάρδιζε ασταμάτητα τη Λωρίδα της Γάζας, μέχρι την κήρυξη της εκεχειρίας, στις 24 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς, περισσότεροι από 15.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, εκ των οποίων περισσότερα από 6.000 παιδιά.

«Αναμένω να έχω λεπτομερείς συνομιλίες με την κυβέρνηση του Ισραήλ για τον τρόπο που θα προχωρήσουμε στη Γάζα», επεσήμανε ο Μπλίνκεν.

Οι ΗΠΑ, ακλόνητος σύμμαχος του Ισραήλ, στηρίζει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χαμάς, όμως φοβάται ότι, εφόσον επαναληφθούν οι μάχες και σε περίπτωση που αυτές επεκταθούν στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, θα εγκλωβιστούν χιλιάδες άμαχοι Παλαιστίνιοι που έχουν εκτοπιστεί εκεί.

Ο Μπλίνκεν ζήτησε σήμερα «να τεθούν οι όροι για μια πραγματική ειρήνη που θα διαρκέσει. Για εμάς ο καλύτερος δρόμος για να επιτευχθεί αυτό περνά από τα δύο κράτη», ένα ισραηλινό και ένα παλαιστινιακό.

Πηγή: skai.gr

