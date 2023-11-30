Η Ζυρίχη, η Σιγκαπούρη, η Γενεύη, η Νέα Υόρκη και το Χονγκ Κονγκ είναι οι 5 πιο ακριβές πόλεις του κόσμου, σύμφωνα με την λίστα που δημοσίευσε σήμερα ο Economist.

Το τεράστιο κόστος ιδιοκτησίας αυτοκινήτου, αγοράς αλκοόλ και η μεγάλη αύξηση στις τιμές των τροφίμων έφεραν φέτος τη Σιγκαπούρη μπροστά από τη Νέα Υόρκη στην κατάταξη, σύμφωνα με την έκθεση Παγκόσμιου Κόστους Διαβίωσης για το 2023 του Economist Intelligence Unit.

Η Ευρώπη κατατάσσει τέσσερις πόλεις της μεταξύ των 10 ακριβότερων, λόγω του συνεχιζόμενου υψηλού πληθωρισμού στα τρόφιμα και τα είδη ένδυσης, καθώς και της ανατίμησης του ευρώ έναντι του δολαρίου.

Η Ζυρίχη, από την έκτη θέση όπου βρισκόταν πέρυσι, σκαρφαλώνει στην κορυφή της κατάταξης μαζί με τη Σιγκαπούρη, κυρίως εξαιτίας του ισχυρού ελβετικού φράγκου, αλλά και των ακριβών τροφίμων, ειδών οικιακής χρήσης και της διασκέδασης.

Εκτός από τη Ζυρίχη, η Γενεύη βρίσκεται στην 3η θέση (ισοβαθμία με τη Νέα Υόρκη), το Παρίσι έρχεται στην 7η (δύο θέσεις πιο πάνω) μπροστά από την Κοπεγχάγη που είναι 8η και ισοβαθμεί με το Τελ Αβίβ, που ήταν στην κορυφή της κατάταξης το 2021.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι, ενώ το Τελ Αβίβ του Ισραήλ μπήκε στο top 10, η έρευνα διεξήχθη πριν από τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, ο οποίος μπορεί να επηρέασε τις τιμές.

Από την άλλη πλευρά, οι αμερικανικές πόλεις έχουν υποχωρήσει, όπως το Λος Άντζελες (6ο) και το Σαν Φρανσίσκο (10ο).

Οι φθηνότερες πόλεις

Η μεγαλύτερη πτώση στην κατάταξη αφορά τις ρωσικές πόλεις Μόσχα (142η) και Αγία Πετρούπολη (147η), λόγω της αποδυνάμωσης του ρουβλίου, ως αποτέλεσμα των δυτικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Η φθηνότερη πόλη στον κόσμο είναι η Δαμασκός, ακριβώς πίσω από την Τεχεράνη, προτελευταία στην κατάταξη.

Οι κινεζικές πόλεις είναι μεταξύ εκείνων που έχουν κατρακυλήσει θέσεις στην κατάταξη κυρίως εξαιτίας των αργών ρυθμών ανάκαμψης της χώρας από την πανδημία και της συγκρατημένης καταναλωτικής ζήτησης.

Άλλα ευρήματα της έρευνας η οποία διεξήχθη μεταξύ 14 Αυγούστου και 11 Σεπτεμβρίου 2023, είναι:



--Το Λος Άντζελες (έκτη θέση) και το Σαν Φρανσίσκο (10η θέση) ήταν οι μόνες άλλες πόλεις των ΗΠΑ που μπήκαν στην πρώτη δεκάδα.

-- Το Σαντιάγο ντε Κερέταρο και το Aγκουασαλιέντες του Μεξικού σημείωσαν το μεγαλύτερο άλμα στην παγκόσμια κατάταξη, μετά την ενίσχυση του πέσο έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

--Το ασθενέστερο γεν Ιαπωνίας οδήγησε το Τόκιο 23 θέσεις χαμηλότερα από πέρσι, στην 60η θέση και την Οσάκα 27 θέσεις πιο κάτω, στην 70η.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι, ενώ το Τελ Αβίβ του Ισραήλ μπήκε στο top 10, η έρευνα διεξήχθη πριν από τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, ο οποίος μπορεί να επηρέασε τις τιμές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.