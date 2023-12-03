«Winona»: Το βιβλίο του Ρόμπερτ Ριτς για τα 20 χρόνια φιλίας με τη Γουινόνα Ράιντερ

Ο Ρόμπερτ Ριτς συνάντησε τη Γουινόνα Ράιντερ μετά την κυκλοφορία της ταινίας «Girl, Interrupted» το 1999, όταν εκείνη έκανε αγορές από το κατάστημα Marc Jacobs στο Mercer Hotel στη Νέα Υόρκη.

Ο Ριτς, σύμφωνα με το Variety, ο οποίος ήταν υπεύθυνος επικοινωνίας για τον σχεδιαστή εκείνη την εποχή, πλησίασε νευρικά την ηθοποιό.

«Είπα: Μου άρεσε το "Girl Interrupted" και εκείνη απάντησε: "Είναι μια ταινία για κορίτσια"» θυμάται ο Ριτς.

«Είπα: "Είμαι τύπος ταινίας για κορίτσια"» προσθέτει.

Έγιναν γρήγορα φίλοι. Σήμερα δύο δεκαετίες αργότερα, ο Ρόμπερτ Ριτς είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Winona», που περιλαμβάνει περισσότερες από 100 φωτογραφίες της Γουινόνα Ράιντερ, καθώς και πρόλογο του Μαρκ Τζέικομπς.

Οι εικόνες καταγράφουν τη φιλία τους, με αρχή το υπόγειο του καταστήματος Marc Jacobs, σε ξενοδοχεία στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες και στα σπίτια τους.

Οι περισσότερες φωτογραφίες είναι του Ρόμπερτ Ριτς. Δεν πρόκειται για εντυπωσιακές λήψεις, αλλά για φωτογραφίες από Polaroid και εικόνες που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του χρόνου που πέρασαν μαζί. «Πηγαίναμε μαζί σινεμά, κοιμόμασταν ο ένας στο σπίτι του άλλου» λέει ο Ριτς στο wmagazine.

«Έμενα για πολύ καιρό στο Λος Άντζελες και εκείνη στη Νέα Υόρκη, οπότε όταν ήμουν εκεί την έβλεπα και το αντίστροφο. Και ήταν τόσο αστείο, γιατί κάθε φορά που την έβλεπα, έκανε μια διαφορετική ταινία και δεν μπορούσα ποτέ να την αναγνωρίσω αμέσως. Ήταν πάντα τελείως διαφορετική, με ξανθά μαλλιά, μακριά μαλλιά, κοντά μαλλιά. Χρειαζόταν να περάσουν πέντε δευτερόλεπτα για να καταλάβω - ω θεέ μου, είναι η Γουινόνα» αναφέρει.

Πολλές φωτογραφίες είναι από το κατάστημα Marc Jacobs με άλλες σούπερ σταρ όπως η Γκρέις Τζόουνς, η Κέιτ Μος. Υπάρχουν φωτογραφίες από τις πιο λαμπερές βραδιές τους, όπως όταν ο Ριτς και η Ράιντερ παρευρέθηκαν μαζί στο Met Gala του 2009.

«Ο Μαρκ ήταν οικοδεσπότης με την Κέιτ Μος, η Σέλμα Μπλερ ήταν εκεί, η Μαντόνα, επειδή μόλις είχε κάνει τις διαφημίσεις LV» θυμάται ο Ριτς. «Και το τραπέζι του Μαρκ ήταν γεμάτο Βραζιλιάνους» σημειώνει.

Για το βιβλίο «Winona» που κυκλοφορεί από τον IDEA ο Ρόμπερτ Ριτς συνεργάστηκε με τη Φραντσέσκα Σορέντι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.