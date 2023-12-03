Λογαριασμός
Βίντεο από τα 7.4 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Μικρές ζημιές και ένας νεκρός παρά τη μανία του εγκέλαδου 

Τέλος στον συναγερμό για τσουνάμι - 45.000 κάτοικοι έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τις εστίες τους 

Οι κάτοικοι στις Φιλιππίνες άρχισαν σήμερα να επιστρέφουν στα σπίτια τους μετά τον σεισμό των 7,4 βαθμών που έπληξε το νότιο τμήμα της χώρας, τη νήσο Μιντανάο, σκορπώντας τον τρόμο σε ντόπιους και τουρίστες. 

Παρά την ισχυρότατη σεισμική δόνηση, αρμόδιοι αξιωματούχοι ανέφεραν μικρές ζημιές σε κάποιες υποδομές και έναν νεκρό – μία γυναίκα σκοτώθηκε όταν κατέρρευσε τοίχος την ώρα που η ίδια και η οικογένειά της εγκατέλειπαν το σπίτι τους στην πόλη Ταγκούμ στην επαρχία Νταβάο ντελ Νόρτε

Ο σεισμός που σημειώθηκε χθες βράδυ (τοπική ώρα) έγινε αισθητός στις επαρχίες Σουριγκάο Ντελ Σουρ και Ανατολικού Νταβάο. 

Πάνω από 600 μετασεισμοί καταγράφηκαν, με τον ισχυρότερο να είναι 6,5 βαθμών σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Οι αρχές κατέγραψαν μικρές ζημιές σε κατοικίες, ενώ η υπηρεσία αεροπορίας ανέφερε μικρές ρωγμές σε τοίχους σε κάποια περιφερειακά αεροδρόμια.

Τέλος στον συναγερμό για τσουνάμι 

 «Η απειλή για τσουνάμι που σχετίζεται με τον σεισμό αυτό έχει πλέον παρέλθει για τις Φιλιππίνες», ανέφερε σε ανακοίνωση το Phivolcs, συμβουλεύοντας ωστόσο τους κατοίκους στις απειλούμενες κοινότητες να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών.
 

Πηγή: skai.gr

