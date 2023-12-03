Οι κάτοικοι στις Φιλιππίνες άρχισαν σήμερα να επιστρέφουν στα σπίτια τους μετά τον σεισμό των 7,4 βαθμών που έπληξε το νότιο τμήμα της χώρας, τη νήσο Μιντανάο, σκορπώντας τον τρόμο σε ντόπιους και τουρίστες.

Massive 7.6 Magnitude Earthquake Off The Coast of Philippines, Close To Japan.



The Pacific Tsunami Warning Center said based on the magnitude and location, it expected tsunami waves to hit the southern Philippines, Japan and parts of Indonesia, Palau and Malaysia.#news pic.twitter.com/tgZGMIJiQW December 3, 2023

Παρά την ισχυρότατη σεισμική δόνηση, αρμόδιοι αξιωματούχοι ανέφεραν μικρές ζημιές σε κάποιες υποδομές και έναν νεκρό – μία γυναίκα σκοτώθηκε όταν κατέρρευσε τοίχος την ώρα που η ίδια και η οικογένειά της εγκατέλειπαν το σπίτι τους στην πόλη Ταγκούμ στην επαρχία Νταβάο ντελ Νόρτε

Ο σεισμός που σημειώθηκε χθες βράδυ (τοπική ώρα) έγινε αισθητός στις επαρχίες Σουριγκάο Ντελ Σουρ και Ανατολικού Νταβάο.

Just seen these horrible scenes 🥹😞

Sending love and strength to the Philippines. Let's come together and support those affected by the earthquake.pic.twitter.com/H9h4EdBxTg#EarthquakePH #earthquake #Philippines — Ahsan Ali Butt (@AhsanAliButt0) December 2, 2023

Πάνω από 600 μετασεισμοί καταγράφηκαν, με τον ισχυρότερο να είναι 6,5 βαθμών σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Οι αρχές κατέγραψαν μικρές ζημιές σε κατοικίες, ενώ η υπηρεσία αεροπορίας ανέφερε μικρές ρωγμές σε τοίχους σε κάποια περιφερειακά αεροδρόμια.

Residents begin to return home after the M7.5 #earthquake in the #Philippines kills one. Agencies lift tsunami alerts in the Philippines and Japan. 🚨

After the evacuation, some Mindanao residents were allowed to return to their homes on Sunday afternoon after the earthquake… pic.twitter.com/SMWKWiPwbX — Quantectum Global Earthquake Forecasting Center (@QuantectumG) December 3, 2023

Τέλος στον συναγερμό για τσουνάμι

«Η απειλή για τσουνάμι που σχετίζεται με τον σεισμό αυτό έχει πλέον παρέλθει για τις Φιλιππίνες», ανέφερε σε ανακοίνωση το Phivolcs, συμβουλεύοντας ωστόσο τους κατοίκους στις απειλούμενες κοινότητες να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών.



