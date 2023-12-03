Η Ρωσία εκτόξευσε 12 drones και έναν πύραυλο κρουζ κατά της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας, με τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας να καταστρέφουν 10 drones πριν αυτά χτυπήσουν τους στόχους τους, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας.

Ο πύραυλος κρουζ δεν καταστράφηκε αλλά δεν πέτυχε τον στόχο του, δήλωσε η Πολεμική Αεροπορία, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες. Δεν διευκρίνισε τι συνέβη με τα δύο drones που δεν καταστράφηκαν.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα τις αναφορές αυτές. Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από τη Ρωσία.

Τα ιρανικής κατασκευής drones τύπου Shahed κατευθύνονταν προς το βορειοδυτικό τμήμα της Ουκρανίας, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία. Τα περισσότερα καταρρίφθηκαν στην περιοχή Μικολάιφ, στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας. Δεν υπήρχαν άμεσα αναφορές για ζημιές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.