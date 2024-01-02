Στόλτενμπεργκ: Μέχρι τον Ιούλιο η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ είναι βέβαιος ότι η Σουηδία θα ενταχθεί στη στρατιωτική συμμαχία το αργότερο μέχρι τον Ιούλιο, δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA αυτή την εβδομάδα.

Η επόμενη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον από τις 9 έως τις 11 Ιουλίου και η σκανδιναβική χώρα θα είναι μέχρι τότε πλήρες μέλος, είπε.

Η Σουηδία και η Φινλανδία εγκατέλειψαν δεκαετίες ουδετερότητας και οι δύο υπέβαλαν αίτηση να γίνουν σύμμαχοι του ΝΑΤΟ στον απόηχο της πλήρους κλίμακας εισβολής του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία. Ενώ η ένταξη του Ελσίνκι εγκρίθηκε γρήγορα, η ένταξη της Στοκχόλμης έχει ανασταλεί λόγω των διαφωνιών τόσο από την Τουρκία όσο και από την Ουγγαρία.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θέλει η σουηδική κυβέρνηση να λάβει μέτρα κατά των μελών του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος (PKK) στο έδαφός της και αξιοποιεί το δικαίωμα αρνησικυρίας της Τουρκίας για να πιέσει για την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών F-16 από τις ΗΠΑ.

Η επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων του τουρκικού κοινοβουλίου έδωσε την έγκρισή της για την ένταξη της Σουηδίας στη συμμαχία ενώ τώρα θα πρέπει να δώσει το πράσινο φως η Βουλή.

Η Στοκχόλμη τήρησε τις δεσμεύσεις της προς την Άγκυρα και έκανε παραχωρήσεις, είπε ο Στόλτενμπεργκ.



Πηγή: skai.gr

