Παρά την εναντίωση και τις ανησυχίες που εκφράζει δημόσια η κυβέρνηση των ΗΠΑ για τη σχεδιαζόμενη χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας του στρατού του Ισραήλ στην Ράφα της Λωρίδας της Γάζας, πόλη ασφυκτικά γεμάτη με σχεδόν 1,5 εκατ. πρόσφυγες, οι προμήθειες αμερικανικών πυρομαχικών και όπλων αξίας δισεκατομμυρίων συνεχίζουν να ρέουν, σημείωσε χθες Παρασκευή η Washington Post.

Επικαλούμενη αξιωματούχους που δεν κατονόμασε στο Πεντάγωνο και στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η εφημερίδα αποκάλυψε πως η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν ενέκρινε «σιωπηρά» πρόσφατα παραδόσεις βομβών και μαχητικών αεροσκαφών στον στενότερο σύμμαχο της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή.

Στα πυρομαχικά οι παραδόσεις των οποίων εγκρίθηκαν τελευταία συμπεριλαμβάνονται βόμβες τύπου MK84, 900 κιλών.

Κάτι που πιστοποιεί ότι η κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τις παραδόσεις πυρομαχικών ως μέσο άσκησης πίεσης σε αυτήν του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στη σχέση των δυο κυβερνήσεων επικρατεί τις τελευταίες ημέρες ένταση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απαίτησε πρόσφατα το Ισραήλ να στείλει αντιπροσωπεία στην Ουάσιγκτον για να συζητηθεί το επιχειρησιακό σχέδιο για τη Ράφα και να προταθούν εναλλακτικές.

Όμως η κυβέρνηση Νετανιάχου, έξαλλη για την αποχή της Ουάσιγκτον που επέτρεψε την έγκριση τη Δευτέρα απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που απαιτεί «άμεση κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας, ακύρωσε την επίσκεψη. Προτού εντέλει ενημερώσει την Ουάσιγκτον πως «θα επιθυμούσε να συμφωνηθεί νέα ημερομηνία» για τις συνομιλίες αυτές.

Παρά τις τριβές, η κυβέρνηση Μπάιντεν συνεχίζει να ανεφοδιάζει τον ισραηλινό στρατό, ενώ στελέχη και αντιπρόσωποί της δεν παύουν να επαναλαμβάνουν πως δεσμεύτηκε να υποστηρίξει χωρίς αστερίσκους το Ισραήλ στον πόλεμο που διεξάγει από την 7η Οκτωβρίου εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Την περασμένη εβδομάδα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την παράδοση 25 σχεδόν αόρατων για τα εχθρικά ραντάρ μαχητικών F-35A. Καθώς η πώληση είχε εγκριθεί από το Κογκρέσο το 2008, δεν ήταν υποχρεωμένο να ενημερώσει εκ νέου το κοινοβούλιο. Οι παραδόσεις βομβών τύπων MK84 και MK82 (σχεδόν 300 κιλών), που εγκρίθηκαν αυτή την εβδομάδα, είχαν επίσης λάβει πράσινο φως από το Κογκρέσο πριν από χρόνια.

Πέρα από τον ολοένα βαρύτερο απολογισμό των θυμάτων των εχθροπραξιών και το σκηνικό καταστροφής στον παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία τους τελευταίους σχεδόν έξι μήνες, η πλειονότητα του πληθυσμού των 2,4 εκατ. κατοίκων απειλείται πλέον από λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο οποίος στηλιτεύει το ότι η ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας δεν είναι παρά σταγόνα στον ωκεανό των αναγκών του πληθυσμού.

Ο πόλεμος, που διανύει την 176η ημέρα του, ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς προχώρησε με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας σε επίθεση άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 1.160 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Κατά ισραηλινές πηγές, άλλοι 250 και πλέον άνθρωποι απήχθησαν εκείνη την ημέρα, από τους οποίους πάνω από 130 πιστεύεται πως εξακολουθούν να κρατούνται στον θύλακο — όμως 34 πιστεύεται πως είναι νεκροί.

Σε αντίποινα, η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, κίνημα που χαρακτηρίζει, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, «τρομοκρατική» οργάνωση. Στις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 32.623 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, κατά τους αριθμούς που δημοσιοποίησε χθες το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

