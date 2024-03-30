Το ινδικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι σκάφη του αναχαίτισαν στη θάλασσα του Ομάν ιρανικό αλιευτικό που φέρεται να καταλήφθηκε από σομαλούς πειρατές.

Δυο σκάφη του αναχαίτισαν το FV Al Kamar 786, υπό σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, περίπου 165 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το υεμενίτικο νησί Σοκότρα, όχι μακριά από το ανατολικό άκρο της Σομαλίας.

Βρίσκεται «σε εξέλιξη επιχείρηση του ινδικού Πολεμικού Ναυτικού για να σωθεί το καταληφθέν πλοίο και το πλήρωμά του», ανέφερε εκπρόσωπος του ΠΝ μέσω X.

Κατά την ίδια πηγή, πάνω το σκάφος βρίσκονται εννιά οπλισμένοι πειρατές. Δεν διευκρινίστηκε πόσα είναι τα μέλη του πληρώματος.

Το ΠΝ της Ινδίας επιχειρεί στα ανοικτά της Σομαλίας από το 2008. Ενέτεινε από την περασμένη χρονιά τις επιχειρήσεις του εναντίον της πειρατείας, λόγω της αναζωπύρωσης των επιθέσεων, ειδικά στη θάλασσα του Ομάν, καθώς και από τους αντάρτες Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, στην Ερυθρά Θάλασσα, εναντίον πλοίων που κατ’ αυτούς συνδέονται με το Ισραήλ.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το ινδικό ΠΝ απελευθέρωσε τα 19 μέλη του πληρώματος του φορτηγού πλοίου MV Ruen, υπό σημαία Μάλτας, που είχαν καταλάβει τον Δεκέμβριο σομαλοί πειρατές.

Το Σάββατο, οδήγησε στη Μουμπάι 35 Σομαλούς, που κατηγορούνται πως είναι πειρατές, για να δικαστούν σε ινδικό δικαστήριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

