Βενεζουέλα: 12 συλλήψεις έπειτα από καταστροφικές δασικές πυρκαγιές

Δώδεκα πρόσωπα συνελήφθησαν καθώς τα βαρύνουν υποψίες πως ευθύνονται για πυρκαγιές που ρήμαξαν δασικές εκτάσεις στη βόρεια Βενεζουέλα, που πλήττεται από κύμα ζέστης, δήλωσε χθες Παρασκευή ο υπουργός Οικοσοσιαλισμού (σ.σ. Περιβάλλοντος) Χοσουέ Λόρκα, διαβεβαιώνοντας ότι τα μέτωπα έχουν «οριοθετηθεί».

«Στην Αράγουα (κεντρικά-βόρεια) συνελήφθησαν επτά ύποπτοι, στη Μέριδα (δυτικά) συνελήφθησαν πέντε», είπε ο κ. Λόρκα στη δημόσια τηλεόραση VTV έπειτα από εβδομάδες αλλεπάλληλων πυρκαγιών σε τουλάχιστον πέντε πολιτείες της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν «επιτυχώς» και δεν υπήρξε κανένας θάνατος. Ωστόσο τραυματίστηκαν πυροσβέστες που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Σύμφωνα με τον κ. Λόρκα, οι πυρκαγιές κατέστρεψαν τα 900.000 από τα 1.070.000 στρέμματα του εθνικού πάρκου Ενρί Πιτιέρ, στα σύνορα των πολιτειών Αράγουα και Καραμπόμπο.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε επίσης στην έδρα του υπουργείου Μεταφορών στην Αράγουα, καταστρέφοντας 112 λεωφορεία. Οι αρχές θεωρούν πως επρόκειτο για «προσχεδιασμένη εγκληματική ενέργεια».

«Οι πυρκαγιές είναι αποτέλεσμα της επέκτασης των ορίων αγροτικών εκμεταλλεύσεων», ή οφείλονται «σε πυρομανείς που κάθε χρόνο βάζουν φωτιές σε λόφους», κατά τον κ. Λόρκα. «Αυτή η σεζόν ήταν αρκετά δύσκολη εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, της κλιματικής αλλαγής και του φαινομένου Ελ Νίνιο», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

