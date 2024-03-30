Φερόμενος ως διακινητής ναρκωτικών, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης για την εμπλοκή του σε τουλάχιστον τρεις υποθέσεις εισαγωγής κοκαΐνης στην Ευρώπη, εκδόθηκε χθες Παρασκευή στο Βέλγιο από το Ντουμπάι όπου είχε μεταναστεύσει, ανακοίνωσε το βελγικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Πρόκειται για τον Νόρντιν Ελ Χατζίουι, βέλγο πολίτη μαροκινής καταγωγής, που θεωρείται πως συγκαταλέγεται στους κυριότερους βαρόνους των ναρκωτικών στην Αμβέρσα.

Ο 36χρονος συνελήφθη αρχικά στο Ντουμπάι κατόπιν αιτήματος της βελγικής δικαιοσύνης το 2020, κατόπιν αφέθηκε ελεύθερος, προτού συλληφθεί και προφυλακιστεί για δεύτερη φορά πέρυσι.

Προσέφυγε εναντίον της έκδοσής του στο Βέλγιο, όμως ανώτερο δικαστήριο των ΗΑΕ έδωσε στις αρχές Μαρτίου πράσινο φως, μετά την εξάντληση των ένδικων μέσων που είχε στη διάθεσή του.

Σύμφωνα με το φλαμανδικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο VRT, ο λεγόμενος «Dikke Nordin» (ή «μεγάλος Νόρντιν»), επαναπατρίστηκε με αεροσκάφος ειδικά μισθωμένο για την περίπτωση από τις βελγικές αρχές και επρόκειτο να φθάσει χθες βράδυ στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Μέλσμπρουκ, κοντά στις Βρυξέλλες.

Σε βάρος του εκκρεμούν εντάλματα σύλληψης από την εισαγγελία της Αμβέρσας για τρεις φακέλους διεθνούς διακίνησης κοκαΐνης, διευκρίνισε εκπρόσωπός της στο Γαλλικό Πρακτορείο, κάνοντας λόγο για εισαγωγές μεγάλων ποσοτήτων της λευκής σκόνης στη Γηραιά Ήπειρο. Το λιμάνι της Αμβέρσας είναι η κυριότερη πύλη σε ό,τι αφορά την εισαγωγή του συγκεκριμένου ναρκωτικού από τη Λατινική Αμερική.

Τον Δεκέμβριο του 2021, υπογράφτηκε συμφωνία έκδοσης ανάμεσα στα ΗΑΕ και το Βέλγιο, που θέλει να δει να παραδίδονται στη βελγική δικαιοσύνη περισσότεροι διακινητές που καταζητούνται.

Οι βελγικές αρχές προχώρησαν στην έρευνα για τους βαρόνους ναρκωτικών που έχουν βρει καταφύγιο στο Ντουμπάι έπειτα από επιχείρηση το 2021 που οδήγησε στο κλείσιμο εταιρείας-πάροχου δικτύου κρυπτογραφημένης επικοινωνίας, του Sky ECC. Το «σπάσιμο» της κρυπτογράφησης οδήγησε στην έκδοση τουλάχιστον επτά διεθνών ενταλμάτων έκδοσης.

Η διακρατική συμφωνία έκδοσης για καιρό δεν είχε μεταφραστεί σε πράξεις.

Η έκδοση του Νόρντιν Ελ Χατζίουι ακολουθεί αυτήν υπηκόου Αλβανίας, που επίσης φέρεται να επιδιδόταν σε διακίνηση ναρκωτικών, τον Δεκέμβριο του 2023. Οι βελγικές αρχές ζητούν να εκδοθούν άλλοι περίπου είκοσι υπήκοοι της χώρας, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου ενήμερη σχετικά.

Πέρα από το Βέλγιο, η Γαλλία είναι επίσης ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες που θέλουν να οδηγηθούν ενώπιον των δικαστηρίων της φερόμενοι ως διακινητές ναρκωτικών που έχουν βρει καταφύγιο στο Ντουμπάι.

Πριν από μια εβδομάδα, οι λιβανικές αρχές συνέλαβαν έναν από τους υπόπτους αυτούς, τον γάλλο υπήκοο Αμπντέλ Καρίμ Τουίλ, κατόπιν αιτήματος του Παρισιού. Είχε κρατηθεί στο Ντουμπάι για αρκετές εβδομάδες, προτού αφεθεί ελεύθερος από τις αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

