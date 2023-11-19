Washington Post: Κοντά σε συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων από τη Χαμάς σε αντάλλαγμα πενθήμερη παύση πυρός στη Λωρίδα της Γάζας

Ύστερα από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, συντάχθηκε σχέδιο συμφωνίας που προβλέπει την απελευθέρωση δεκάδων ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, σε αντάλλαγμα για «πενθήμερη παύση πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα Washington Post που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το εξασέλιδο σχέδιο αναφέρεται λεπτομερώς στις δεσμεύσεις των αντιμαχόμενων πλευρών. Εναέρια επιτήρηση των κινήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα θα επαληθεύει την παύση πυρός στο προβλεπόμενο διάστημα.

Τουλάχιστον 50 εκ των περίπου 240 ομήρων της Χαμάς θα απελευθερώνονται κατά ομάδες κάθε 24 ώρες, σύμφωνα με το σχέδιο συμφωνίας που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα.

Η παύση των εχθροπραξιών αποσκοπεί επίσης στο να επιτραπεί σε φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια – συμπεριλαμβανομένων καυσίμων – να εισέλθουν στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα από την Αίγυπτο.

Η Washington Post μεταδίδει πως οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και η Χαμάς - η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση που διοικεί τη Λωρίδα της Γάζας από το 2007 - υποστηρίζουν το υπό διαβούλευση σχέδιο.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το βράδυ του Σαββάτου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε διαψεύσει τις «εσφαλμένες αναφορές» περί επικείμενης συμφωνίας για την απελευθέρωση ορισμένων εκ των περίπου 240 ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, διαβεβαιώνοντας τους συμπατριώτες του πως θα ενημερωθούν εφόσον επιτευχθεί τέτοια συμφωνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

