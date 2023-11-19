Ο Σολτς αναγνώρισε την αποκλιμάκωση στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας στο δείπνο εργασίας που είχε με τον Ερντογάν

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς αναγνώρισε την αποκλιμάκωση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας κατά τη διάρκεια του δείπνου εργασίας που είχε με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην καγκελαρία το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με κύκλους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που επικαλείται το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa). Κατά τις συνομιλίες, τέθηκαν το μεταναστευτικό και ο ρόλος της Τουρκίας, η κρίση στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και διμερή θέματα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο καγκελάριος ζήτησε από τον συνομιλητή του να αυξήσει τις επιστροφές των αιτούντων άσυλο, των οποίων οι αιτήσεις έχουν ήδη απορριφθεί στη χώρα. Ο κ. Σολτς τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει ένας «ισχυρός μηχανισμός» για αυτό και συμφωνήθηκε να συσταθεί κοινή ομάδα εργασίας, η οποία θα πρέπει να παρουσιάσει σύντομα αποτελέσματα.

Στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής, στο οποίο διαπιστώθηκαν και οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των δύο ηγετών κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που προηγήθηκε, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, στην απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς και στην ανησυχία για τον κίνδυνο εξάπλωσης της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή. Συζητήθηκαν ακόμη οι μακροπρόθεσμες προοπτικές για τη Λωρίδα της Γάζας και ο κ. Σολτς «υπογράμμισε τη θέση αλληλεγγύης της Γερμανίας προς το Ισραήλ και καταδίκασε σαφώς την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς». Οι δύο πολιτικοί συμφώνησαν πάντως ότι βραχυπρόθεσμα χρειάζονται «ανθρωπιστικές εκεχειρίες», προκειμένου να φθάσουν προμήθειες στον άμαχο πληθυσμό και μακροπρόθεσμα μια λύση δύο κρατών με ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

Στα διμερή θέματα, ο κ. Σολτς και ο κ. Ερντογάν συμφώνησαν για ταχεία επέκταση της εκπαίδευσης ιμάμηδων στη Γερμανία, προκειμένου να τερματιστεί σταδιακά η αποστολή ιμάμηδων από την Τουρκία. Ο καγκελάριος υποσχέθηκε ακόμη στον τούρκο πρόεδρο τη γερμανική υποστήριξη της ανοικοδόμησης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μετά τον σεισμό του Φεβρουαρίου. Οι δυο τους συμφώνησαν επίσης ότι «η Ρωσία εξακολουθεί να καλείται επειγόντως» να τερματίσει την εισβολή στην Ουκρανία, ενώ ο Όλαφ Σολτς ζήτησε την ολοκλήρωση της επικύρωσης από την Τουρκία της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα εξάλλου με ανακοίνωση της ομοσπονδιακής προεδρίας, ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ εξέφρασε επίσης ρητά τη θέση της Γερμανίας στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. «Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος επανέλαβε την καταδίκη της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ ως τρομοκρατικής ενέργειας και υπογράμμισε τον χαρακτηρισμό της Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση. Επέστησε ιδιαίτερη προσοχή στο δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει και να υπερασπίζεται τον εαυτό του», αναφέρεται. Οι δύο πρόεδροι «συμφώνησαν ότι όλες οι προσπάθειες πρέπει να κατευθυνθούν προς τη βοήθεια για την απελευθέρωση των ομήρων και την αποτροπή της επέκτασης της σύγκρουσης σε ολόκληρη την περιοχή» και «τόνισαν ότι ο άμαχος πληθυσμός πρέπει να προστατευθεί και να βελτιωθεί επειγόντως η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα». Για τον σκοπό αυτόν, η Γερμανία θα εντείνει σημαντικά την ανθρωπιστική της βοήθεια. Και οι δύο Πρόεδροι τόνισαν ότι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη στην περιοχή είναι να ακολουθήσουμε την πορεία προς μια λύση δύο κρατών», επισημαίνεται στην ανακοίνωση της γερμανικής προεδρίας.

Ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ επαίνεσε τις προσπάθειες του τούρκου προέδρου να μεσολαβήσει για μια συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας σχετικά με την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, η οποία περιλαμβάνει και αναφορά στους δεσμούς των δύο χωρών μέσω των τούρκων μεταναστών στη Γερμανία. «Έπειτα από σχεδόν 100 χρόνια διπλωματικών σχέσεων, οι δύο χώρες απολαμβάνουν στενούς πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς και, έπειτα από δεκαετίες μετανάστευσης Τούρκων στη Γερμανία, υπάρχουν πλέον εμφανείς προσωπικοί και οικογενειακοί δεσμοί. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν γίνει μέλη της κοινωνίας μας», αναφέρεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

