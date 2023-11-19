Γάζα: Την εκκένωση του νοσοκομείου Αλ Σίφα ζητεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κλιμάκιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) ηγήθηκε αποστολής εμπειρογνωμόνων που επισκέφθηκε χθες Σάββατο το νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας για να διενεργήσει αυτοψία. Περιγράφοντας ως «απελπιστική» την κατάσταση σε μια «ζώνη θανάτου», χαρακτήρισε αναπόφευκτη την αναστολή της λειτουργίας του νοσοκομείου και την εκκένωσή του.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ – του οποίου οι εμπειρογνώμονες πέρασαν περίπου μια ώρα στο Αλ Σίφα –, στο νοσοκομείο παραμένουν 25 γιατροί και νοσηλευτές και 291 ασθενείς. Μεταξύ αυτών είναι 32 βρέφη σε κρίσιμη κατάσταση, 22 αιμοκαθαιρόμενοι και δύο ασθενείς σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ).

«Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και οι συνεργάτες του επεξεργάζονται επειγόντως σχέδια για την άμεση εκκένωση των υπολοίπων ασθενών, του προσωπικού και των οικογενειών τους», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Οι απεσταλμένοι είδαν ένα νοσοκομείο που δεν ήταν πλέον σε θέση να λειτουργήσει: «χωρίς νερό, χωρίς τρόφιμα, χωρίς ηλεκτρισμό, χωρίς καύσιμα, με ιατρικές προμήθειες που εξαντλήθηκαν», έγραψε ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Στην ανακοίνωση του ΠΟΥ υπογραμμίζεται πως η συντριπτική πλειονότητα των ασθενών που εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο Αλ Σίφα έχουν υποστεί βαριά κατάγματα και ακρωτηριασμούς, εγκαύματα, τραύματα στον θώρακα και την κοιλιακή χώρα, ενώ 29 ασθενείς αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα και αδυνατούν να μετακινηθούν χωρίς βοήθεια. Πολλοί τραυματίες απειλούνται επίσης από σοβαρές λοιμώξεις, λόγω της έλλειψης αντιβιοτικών και των κακών συνθηκών υγιεινής.

Στην είσοδο του νοσοκομείου Αλ Σίφα οι εμπειρογνώμονες αντίκρισαν έναν ομαδικό τάφο, όπου ενημερώθηκαν πως έχουν ενταφιαστεί περίπου 80 νεκροί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

