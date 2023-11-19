Έκκληση Μαχμούντ Αμπάς στον Μπάιντεν να παρέμβει στον πόλεμο

Ο παλαιστίνιος ηγέτης Μαχμούντ Αμπάς απηύθυνε εκ νέου έκκληση στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να παρέμβει άμεσα για να σταματήσει τη «γενοκτονία» των Παλαιστινίων.

Σε τηλεοπτικό μήνυμά του, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής κάλεσε τον Μπάιντεν να παρέμβει στον πόλεμο που συνεχίζεται, δεδομένης της σημαντικής επιρροής που έχει στο Ισραήλ.

«Όσα υπομένει ο λαός μας, οι δολοφονίες και οι καταστροφές, ξεπερνούν τις ανθρώπινες αντοχές», είπε ο Αμπάς. «Δεν είναι αρκετό το αίμα παιδιών, γυναικών και ηλικιωμένων που έχει χυθεί για να αφυπνίσει τη συνείδηση της διεθνούς κοινότητας;», διερωτήθηκε ο παλαιστίνιος ηγέτης.

Ο Αμπάς προέτρεψε επίσης τον Μπάιντεν να ασκήσει πίεση προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος της αναγκαίας ανθρωπιστικής βοήθειας στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, υπογραμμίζοντας ότι οι Παλαιστίνιοι πρέπει να ζήσουν με ελευθερία και αξιοπρέπεια στην πατρίδα τους. Πρόσθεσε ότι οι ομοεθνείς του δεν θα εγκαταλείψουν τα παλαιστινιακά εδάφη έως ότου αποκτήσουν τo νόμιμο δικαίωμά τους: ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ.

«Σταματήστε τη γενοκτονία σε βάρος του λαού μας», διεμήνυσε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.