Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων λέει ο Νετανιάχου

Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, μέχρι στιγμής, για την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, ενημέρωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το βράδυ του Σαββάτου.

Διαψεύδοντας «εσφαλμένες αναφορές» περί επικείμενης συμφωνίας για την απελευθέρωση ορισμένων εκ των περίπου 240 ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινοί θα ενημερωθούν εφόσον επιτευχθεί τέτοια συμφωνία.

«Όλοι οι Ισραηλινοί συμμετέχουν στην πορεία μαζί σας», είπε απευθυνόμενος σε οικογένειες ομήρων που συμμετείχαν στην πενθήμερη πορεία από το Τελ Αβίβ μέχρι την Ιερουσαλήμ προκειμένου να πιέσουν την κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των αιχμαλώτων της Χαμάς.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι προσκάλεσε αντιπροσωπεία των οικογενειών σε συνομιλίες με το υπουργικό του συμβούλιο τις επόμενες ημέρες. Δεσμεύτηκε εκ νέου πως το Ισραήλ «θα συνεχίσει να πολεμά μέχρι να καταστραφεί η Χαμάς», αψηφώντας τις διεθνείς πιέσεις για τερματισμό του πολέμου.

Ερωτηθείς σχετικά με το άρθρο γνώμης του προέδρου των ΗΠΑ στην εφημερίδα Washington Post, στο οποίο ο Τζο Μπάιντεν εκφράζει την πεποίθηση πως μετά το τέλος του πολέμου η Παλαιστινιακή Αρχή θα πρέπει να αναλάβει την διακυβέρνηση τόσο της Λωρίδας της Γάζας όσο και της Δυτικής Όχθης, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ εμφανίστηκε επιφυλακτικός. Όπως είναι σήμερα, υποστήριξε ο Νετανιάχου, η Παλαιστινιακή Αρχή είναι «ακατάλληλη» να αναλάβει τη διακυβέρνηση στη Λωρίδα της Γάζας.

Επεσήμανε ότι ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς εξακολουθεί να αρνείται να καταδικάσει τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, ενώ ορισμένοι υπουργοί του «πανηγυρίζουν για όσα συνέβησαν». «Είναι αδύνατον να εγκατασταθεί στη Γάζα μια πολιτική κυβέρνηση που υποστηρίζει την τρομοκρατία, ενθαρρύνει την τρομοκρατία, χρηματοδοτεί την τρομοκρατία και εκπαιδεύει για τρομοκρατικές ενέργειες», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

