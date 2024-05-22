Στάρμερ: Με τις εκλογές του Ιουλίου θα μπει τέλος «στο χάος»

Οι βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου θα δώσουν στη χώρα την ευκαιρία να βάλει τέλος στο «χάος» της συντηρητικής κυβέρνησης του Ρίσι Σούνακ, δήλωσε απόψε ο ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος Κιρ Στάρμερ.

«Ό,τι και να ειπωθεί, ό,τι κι αν γίνει, αυτές οι εκλογές αφορούν την ευκαιρία για αλλαγή», είπε ο Στάρμερ μιλώντας σε υποστηρικτές τους, αφού ο Σούνακ προκήρυξε εκλογές για τις 4 Ιουλίου. «Η ψήφος στους Εργατικούς είναι ψήφος υπέρ της σταθερότητας, οικονομικής και πολιτικής, πολιτικών που δεν θα επιβαρύνουν τη ζωή όλων μας. Μια ψήφος για να σταματήσουμε το χάος. Είναι καιρός για αλλαγή», πρόσθεσε.

Ο Στάρμερ διαβεβαίωσε ότι οι Εργατικοί έχουν ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Βρετανίας, με το οποίο θα φέρουν οικονομική σταθερότητα, θα περιορίσουν τον χρόνο αναμονής στις υπηρεσίες υγείας, θα ασφαλίσουν τα εθνικά σύνορα και θα μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, το Εργατικό Κόμμα είναι το μεγάλο φαβορί των εκλογών αυτών αφού φέρεται να προηγείται κατά 20 μονάδες των Συντηρητικών, κατά μέσο όρο. Μια σύνθεση των δημοσκοπήσεων από το Politico δίνει στο κεντροαριστερό κόμμα 44% στην πρόθεση ψήφου, έναντι μόλις 23% για τους Συντηρητικούς που κυβερνούν τη χώρα εδώ και 14 χρόνια.

Το εθνικιστικό κόμμα Reform UK που ίδρυσε ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο υπέρμαχος του Brexit, φέρεται να λαμβάνει ποσοστό 12%, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορούσε να στερήσει πολύτιμες έδρες από τους Συντηρητικούς.

Μια άλλη δημοσκόπηση της YouGov που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα δείχνει ότι το 71% των Βρετανών αποδοκιμάζει τον Σούνακ. Μόλις το 20% έχει θετική άποψη για τον πρωθυπουργό (οι υπόλοιποι δεν εξέφρασαν άποψη). Για τον Στάρμερ από την άλλη το 34% έχει θετική άποψη και το 51% αρνητική. Γενικότερα, το Εργατικό κόμμα παραμένει δημοφιλέστερο, με 42% θετικές απόψεις έναντι 20% για τους Συντηρητικούς.

Η Βουλή των Κοινοτήτων έχει 650 έδρες. Στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, στις 12 Δεκεμβρίου 2019, οι Συντηρητικοί του Μπόρις Τζόνσον κατέλαβαν 365 έδρες, εξασφαλίζοντας την πλειοψηφία, έναντι 203 για τους Εργατικούς. Στις τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν στις αρχές Μαΐου το Συντηρητικό κόμμα υπέστη βαριές ήττες.

Περίπου 60 Συντηρητικοί βουλευτές έχουν ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές του Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

