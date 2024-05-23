Φονική ήταν η προεκλογική συγκέντρωση στο Μεξικό χθες βράδυ καθώς κατέρρευσε τέντα που είχε στηθεί για την ομιλία του υποψήφιου για την προεδρία Χόρχε Αλβάρες Μάινεζ.

Ακολούθησαν σκηνές πανικού ενώ οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για 5 νεκρούς και τουλάχιστον 50 τραυματίες. Λίγες ώρες αργότερα οι νεκροί έφτασαν τους 9 σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνήτη.

Το τραγικό γεγονός ανακοίνωσε μέσω X o πρόεδρος του Μεξικού, Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ ο οποίος ανέφερε ότι μια ριπή ανέμου προκάλεσε το δυστύχημα στην πόλη Σαν Πέδρο Γκαρσία στη βόρεια πολιτεία Νουέβο Λεόν.

BREAKING: Stage collapses during political rally in northeast Mexico. At least 4 dead, many injured pic.twitter.com/9Aik66gdyv — BNO News (@BNONews) May 23, 2024

Το βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον Χόρχε Αλβάρες Μάινεζ να κουνάει τα χέρια του καθώς το πλήθος φώναζε το όνομά του, πριν σηκώσει το βλέμμα για να δει μια γιγάντια οθόνη και μια μεταλλική κατασκευή να ανατρέπεται προς το μέρος του.

Στη συνέχεια, ο υποψήφιος για την προεδρία φαίνεται να τρέχει για βοήθεια καθώς μέρος της εξέδρας ανατράπηκε στη συγκέντρωση.

Ο Μιγκέλ Τρεβίνιο, ο δήμαρχος του Σαν Πέδρο Γκαρσά Γκαρσία, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι και τραυματισμένοι».

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Γκαρσία προέτρεψε τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω των καταιγίδων και των ισχυρών ανέμων στην περιοχή.

"Αν μπορείτε, αποφύγετε να βγείτε έξω γιατί υπάρχουν καταιγίδες και άτυποι άνεμοι. Θα σας κρατάω ενήμερους", έγραψε στο Χ.

Ο Μεξικανός πρόεδρος Andrés Manuel López Obrador είπε ότι στέλνει «μια αγκαλιά σε μέλη της οικογένειας, φίλους των θυμάτων και πολιτικούς υποστηρικτές».

Ο κ. Maynez είναι υποψήφιος του κόμματος Κίνημα Πολιτών και αυτή τη στιγμή βρίσκεται πίσω στην τρίτη θέση στις εθνικές δημοσκοπήσεις.



Πηγή: skai.gr

