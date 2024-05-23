Ανησυχία έχει προκαλέσει σε ολόκληρη την Ευρώπη η άνοδος της Ακροδεξιάς. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη στον ΣΚΑΪ, η δράση των φασιστικών ομάδων στην Ελλάδας παρουσίασε κάμψη μετά τα διώξεις χρυσαυγιτών. Σήμερα όμως, μια έρευνα στα κοινωνικά δίκτυα αλλά και σε κλειστές ομάδες επικοινωνίας που υπάρχουν στην εφαρμογή Telegram δείχνει ότι ο εφιάλτης της ακροδεξίας επέστρεψε.

«Υπάρχει εμφανής κινητικότητα στο χώρο του εξτρεμιστικού ακροδεξιού περιθωρίου. Είτε έχει βίαια χαρακτηριστικά ή λιγότερο» υποστηρίζει ο κ. Κωστής Παπαϊωάννου, αναλυτής για την ακροδεξιά μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Κατά διαστήματα εθνικιστικές ομάδες στην Ελλάδα έχουν διοργανώσει εκδηλώσεις σε πλατείες και δημόσιους χώρους, όπως στην Λαμία για την Πρωτομαγιά, το Νέο Ηράκλειο για την ακρίβεια, ενάντια στο νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, τον νόμο για τις νέες ταυτότητες, ακόμα και για το δυστύχημα στα Τέμπη. Παράλληλα, στο Τelegram δημοσιοποιούν βίντεο στα οποία φαίνονται τα μέλη αυτών των ομάδων να γράφουν συνθήματα στους τοίχους, να επιτίθενται και να βανδαλίζουν στέκια αντιφασιστών.

Κατά την έρευνα, διαπιστώθηκαν επίσης, ισχυρισμοί δεσμοί ανάμεσα σε ομάδες της ελληνικής ακροδεξιάς και φασιστικές ομάδες ολόκληρης της Ευρώπης.

«Οι περισσότεροι δεν είναι πραγματικά νεοναζί, δεν χρησιμοποιούν σύμβολα του 3ου Ράιχ» λέει στον ΣΚΑΪ, ο Ζαν Ιβ- Καμί, ειδικός σε θέματα της Γαλλικής Δεξιάς. «Οι εχθροί τους είναι οι μαύροι, οι Εβραίοι, οι μετανάστες, τα μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, οι αριστεροί» προσθέτει.

Επιπλέον, τόσο Έλληνες ακροδεξιοί, ταξιδεύουν στο εξωτερικό, όπως συνέβη πρόσφατα με μέλη εθνικιστικής οργάνωσης που ταξίδεψαν σε Ρώμη και Γερμανία όσο και Ευρωπαίοι φασίστες οι οποίοι έρχονται στην Αθήνα για να συναντηθούν με ομοεθνείς τους.

Μεγάλο μέρος της δράσης τους αφορά την εκπαίδευση σε πολεμικές τέχνες ενώ έχουν επίσης ισχυρή παρουσία στα γήπεδα της Ελλάδας και της Ευρώπης πλάι στους φανατικούς των κερκίδων.

