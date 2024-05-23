Η Κίνα άρχισε σήμερα να διεξάγει ευρείας κλίμακας στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν, τα οποία παρουσίασε ως «αυστηρή τιμωρία» του νέου προέδρου της νήσου, του Λάι Τσινγκ-τε, προκαλώντας οργισμένη αντίδραση από πλευράς Ταϊπέι, η οποία κατήγγειλε τις «παράλογες προκλήσεις και ενέργειες» του Πεκίνου.

Πρόκειται για «αυστηρή τιμωρία των αυτονομιστικών ενεργειών» στην Ταϊβάν και «αυστηρή προειδοποίηση εναντίον κάθε ανάμιξης και πρόκλησης εξωτερικών δυνάμεων», διεμήνυσε ο Λι Σι, εκπρόσωπος της διοίκησης ανατολικού θεάτρου των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων.

«Οι ασκήσεις διεξάγονται στο στενό της Ταϊβάν, βόρεια, νότια και ανατολικά της νήσου Ταϊβάν», καθώς και σε ζώνες γύρω από τις νήσους «Κινμέν, Ματσού, Γουτσιού και Ντονγκγίν», πρόσθεσε, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων.

Οι ασκήσεις ξεκίνησαν στις 07:45 (τοπική ώρα· 02:45 ώρα Ελλάδας) και θα διαρκέσουν ως αύριο Παρασκευή, κατά την ίδια πηγή.

Στα γυμνάσια, που βαφτίστηκαν «Κοινό Ξίφος-2024A», συμμετέχουν δυνάμεις του στρατού ξηράς, του πολεμικού ναυτικού, της πολεμικής αεροπορίας και μονάδες πυραυλικών δυνάμεων, σύμφωνα με τον Λι Σι.

Σκοπός είναι να «δοκιμαστεί το πραγματικό αξιόμαχο των μεικτών δυνάμεων της διοίκησης», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, μέσω «περιπολιών προετοιμασίας μάχης στη θάλασσα και στον αέρα, της κατάληψης του ελέγχου του συνόλου του πεδίου μάχης και πληγμάτων σε στόχους-κλειδιά».

Το Πεκίνο εξέλαβε την ομιλία που εκφώνησε αφού ορκίστηκε ο νέος πρόεδρος της Ταϊβάν, ο Λάι Τσινγκ-τε, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αναγγελία «της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν» κι απείλησε πως θα υπάρξουν «αντίποινα».

Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν «καταδίκασε σθεναρά» τα κινεζικά γυμνάσια, κάνοντας λόγο για «παράλογες προκλήσεις και ενέργειες».

«Αναπτύξαμε ναυτικές, αεροπορικές και χερσαίες δυνάμεις σε αντίδραση (...) για να υπερασπιστούν την ελευθερία, τη δημοκρατία και την εθνική κυριαρχία» της νήσου, πρόσθεσε.

«Ντροπή»

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν επαρχία της, που εκκρεμεί να επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα μετά το τέλος του κινεζικού εμφυλίου πολέμου το 1949.

Ο στρατός των εθνικιστών του Τσιανγκ Κάι-σεκ κατέφυγε στη νήσο μετά την ήττα του από τις κομμουνιστικές δυνάμεις του Μάο Τσετούγκ.

Η Κίνα λέει πως θα προτιμούσε την «ειρηνική» επανένωση με τη νήσο των 23 εκατομμυρίων κατοίκων, αλλά δεν έχει αποκλείσει ποτέ το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής ισχύος.

Στην ομιλία που εκφώνησε μετά την ορκωμοσία του ο Λάι Τσινγκ-τε, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν «επικίνδυνο αυτονομιστή» το Πεκίνο, δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί τη δημοκρατία στη νήσο έναντι αυτών που παρουσίασε ως κινεζικές απειλές. Αξίωσε η Κίνα να «σταματήσει τους πολιτικούς και στρατιωτικούς εκφοβισμούς».

Αναφέρθηκε επίσης ρητώς σε κίνδυνο «πολέμου», έπειτα από χρόνια διπλωματικής και στρατιωτικής πίεσης της Κίνας στην Ταϊβάν.

Ο κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι σχολίασε προχθές Τρίτη πως οι αυτονομιστές της Ταϊβάν θα μείνουν «στην ιστορία» ως μνημείο «ντροπής».

«Η προδοσία του Λάι Τσινγκ-τε έναντι του έθνους του και των προγόνων του είναι επονείδιστη», επέμεινε ο υπουργός, που προσάπτει ιδίως στον νέο πρόεδρο πως θέλει να βαθύνει τον διαχωρισμό της νήσου και της ηπειρωτικής χώρας ειδικά στον πολιτισμό.

Αυτή την εβδομάδα η Κίνα ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων σε αμερικανικές εταιρείες εν είδει αντιποίνων για πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν.

Έπονται νέες ασκήσεις;

Καθώς, μολονότι η Ουάσιγκτον αποφάσισε να πάψει να αναγνωρίζει διπλωματικά την Ταϊπέι και να αναγνωρίσει το Πεκίνο το 1979, το αμερικανικό Κογκρέσο έχει περάσει νόμους που προβλέπουν τη συνέχιση της προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ταϊβάν, με διακηρυγμένο στόχο την αποτροπή οποιασδήποτε προσπάθειας της Κίνας να καταλάβει διά της βίας το νησί.

«Η τρέχουσα άσκηση ονομάζεται Κοινό Ξίφος-2024A, που πιθανόν σημαίνει ότι θα γίνουν κι άλλες αυτή τη χρονιά»: αυτό το «Α» αφήνει να εννοηθεί πως πρόκειται μόνο για τον πρώτο σειράς ελιγμών, σημείωσε ο Μπιλ Μπίσοπ, ειδικός στην Κίνα, μέσω του ιστοτόπου του Sinocism.

«Ας ελπίσουμε ότι δεν θα στείλουν αεροσκάφη, drones ή πυραύλους να περάσουν πάνω από την Ταϊβάν. Θα επρόκειτο για μεγάλη και άσχημη κλιμάκωση σε σχέση με προηγούμενα γυμνάσια», πρόσθεσε.

Οι προηγούμενες ασκήσεις ευρείας κλίμακας της Κίνας γύρω από την Ταϊβάν διεξήχθησαν τον Αύγουστο του 2023, εν είδει «αυστηρής προειδοποίησης» του Πεκίνου για την επίσκεψη του κ. Λάι, τότε αντιπροέδρου, στις ΗΠΑ.

Πριν από αυτές, το Πεκίνο είχε προχωρήσει σε γυμνάσια ιστορικού μεγέθους τον Αύγουστο του 2022, αντιδρώντας στην επίσκεψη που είχε κάνει τότε στην Ταϊπέι η Νάνσι Πελόσι, τότε πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Εάν ξεσπούσε πόλεμος στο στενό της Ταϊβάν - μολονότι οι περισσότεροι ειδικοί αποκλείουν αυτή την υπόθεση, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα— οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία θα ήταν από πολύ σοβαρές ως καταστροφικές. Πάνω από το 50% των εμπορευματοκιβωτίων που μεταφέρονται σε διεθνές επίπεδο περνούν από εκεί, ενώ το νησί παράγει το 70% των ημιαγωγών του πλανήτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

