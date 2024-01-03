Βίντεο αποτυπώνει τη δραματική στιγμή που ένας άνδρας σώζει ένα τρίχρονο κοριτσάκι και τη μητέρα του, που είχαν εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό τους την ώρα που βυθιζόταν λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που έχει προκαλέσει η καταιγίδα Χενκ στη Βρετανία.

Ο άνδρας σκαρφάλωσε σε μια γέφυρα και μετέφερε τη γυναίκα με την κόρη της σε ασφαλές σημείο.

Ο Λίαμ Στιτζ είδε το αυτοκίνητο παγιδευμένο στα νερά στο Hall Green του Μπέρμιγχαμ και έσπευσε αμέσως να βοηθήσει, σπάζοντας ένα παράθυρο για να απεγκλωβίσει τη μητέρα και το παιδί. Τη διάσωση μαγνητοσκοπούσε η σύζυγος του άνδρα, η οποία είναι πέντε μηνών έγκυος.

Το δραματικό βίντεο δείχνει τον Στιτζ να κρέμεται από τη γέφυρα και να σπάει το παράθυρο του πίσω συνοδηγού ενώ στη συνέχεια σώζει το κοριτσάκι «εκσφενδονίζοντάς το» στην αγκαλιά της συζύγου του, η οποία στεκόταν στη γέφυρα και κινηματογραφούσε το περιστατικό.

Ο σεμνός πατέρας των δύο παιδιών παρά τον χαρακτηρισμό του «ήρωα» που του απέδωσε η τοπική αστυνομία, ο ίδιος δήλωσε ότι ενήργησε απλώς «με βάση το ένστικτο».

«Περπατούσαμε πάνω από μια γέφυρα και άκουσα μια γυναίκα να ουρλιάζει μέσα από ένα αυτοκίνητο. Φώναζε "Βοήθησέ με, βοήθησέ με, σώσε το μωρό μου που είναι πίσω!" Το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου της έδειχνε προς τα κάτω στο νερό, κι έτσι προσπάθησα να βοηθήσω από τη γέφυρα, αλλά πρόσεχα να μην βάλω άλλο βάρος στο αυτοκίνητο σε περίπτωση που βυθιζόταν».

«Είπα στη γυναίκα να παραμείνει ήρεμη και να ανοίξει το παράθυρό της και να μου δώσει το παιδί της. Της είπα «Δώσε μου το χέρι της μπέμπας, θα τη βγάλω έξω». Η γυναίκα μπόρεσε να κατεβάσει το παράθυρό της μόνο μέχρι τη μέση, οπότε πήρα το μωρό και το πέταξα κυριολεκτικά στην αγκαλιά της Τίας που ήταν στη γέφυρα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο χτυπήθηκε από ισχυρούς ανέμους και βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ένα άτομο έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του καταπλακώθηκε από δέντρο.





Πηγή: skai.gr

